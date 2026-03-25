Rio divulga esta semana 3,4 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado está disponibilizando, esta semana, 3.471 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.564 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.907 vagas, sendo 189 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.718 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Na Região Metropolitana os salários, que podem chegar a três mínimos (R$ 4.863), são oferecidos no município de Belford Roxo, para assentador de manilha, encarregado de obras, operador de escavadeira, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, pedreiro e vigia. Há, ainda, 89 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que variam de um a dois salários mínimos. As vagas são para funções como ajudante de açougueiro, atendente do setor de frios e laticínios, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e operador de vendas, em diferentes regiões — todas sem exigência de experiência.

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Na Região Serrana, todas as 170 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242), para funções como as de auxiliar financeiro, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, biólogo, farmacêutico, gerente de restaurante, gerente geral de vendas e supervisor de produção técnico de enfermagem do trabalho.

Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 235 oportunidades, tais como ajudante de analista de recursos humanos, barman e técnico operacional de serviços dos correios, com diferentes níveis de escolaridade e salários.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (55,2%) e Comércio (44,8%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Fundamental completo (53,8%) e oferece até dois salários mínimos (56,8%).

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, esta semana, 189 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/. Já o CIEE oferece 1.718 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br.