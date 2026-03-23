Sebrae Rio abre inscrições para projeto com pequenos negócios do setor audiovisual

Para impulsionar os pequenos negócios do setor, o Sebrae Rio está com inscrições abertas para a quarta edição do projeto “Audiovisual em Perspectiva”. A expectativa é preparar 40 produtoras e micro e pequenas empresas de prestação de serviços audiovisuais, localizadas na Região Metropolitana e em Teresópolis, para gerirem melhor seus negócios e atuarem de forma mais competitiva no Brasil e no exterior. As inscrições vão até 17 de abril pelo link: https://sebraerj.com.br/projeto-audiovisual-em-perspectiva

Serão sete meses de capacitações, com atividades coletivas e individuais, tratando de gestão financeira e de negócios, internacionalização, posicionamento de marca, aspectos jurídicos, Inteligência Artificial, entre outros temas. Os participantes contarão com o apoio de especialistas na estruturação de projetos e remodelagem de negócios e a oportunidade de participar de rodadas de negócios com grandes representantes do mercado audiovisual.

“O objetivo é que cada empresa saia do programa com seu modelo de negócio estruturado e projetos bem posicionados para ter sucesso nesse mercado cada vez mais competitivo”, afirma Sergio Malta, diretor de Desenvolvimento do Sebrae Rio.

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Impulso em um mercado em crescimento

O crescimento do setor audiovisual ganha ainda mais destaque a partir da presença do cinema brasileiro por dois anos seguidos no Oscar. Segundo levantamento do Sebrae Rio, o segmento cresceu 71% no estado nos últimos cinco anos, com os pequenos negócios representando 99% das empresas abertas em 2025, o correspondente a 6,8 mil novos empreendimentos. Hoje, o Rio de Janeiro tem 38,3 mil empresas de audiovisual e 97% são pequenos negócios.

Nesse mercado em crescimento, Rafael Reis, da produtora R2 Films, de Teresópolis, participou da terceira edição do “Audiovisual em Perspectiva” e conta que o projeto serviu de impulso para seu negócio.

“A partir daí conseguimos estruturar nossa empresa, pensar em novos modelos de negócios, acessar mais mercados, ter contato com decisores do segmento e fazer parcerias com outros participantes”, relata o empreendedor, que teve a oportunidade de participar do Ventana Sur, um dos maiores eventos do audiovisual da América Latina, e hoje produz seu terceiro trabalho com uma colega de projeto e desenvolve seu primeiro longa-metragem.