Manutenção do Sistema Imuna-Laranjal paralisará o abastecimento na próxima quarta-feira (25)

A Cedae irá realizar na próxima quarta-feira (25), uma manutenção programada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal, uma das principais unidades do sistema de abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O serviço terá início às 4h com término às 22h e exigirá a paralisação temporária da operação da estação.

De acordo com a companhia, a intervenção inclui reforma estrutural, impermeabilização da caixa baixa da unidade e vistorias nas demais estruturas do sistema. A produção de água será retomada de forma gradual depois da conclusão dos trabalhos. A caixa baixa fica em uma das etapas finais do tratamento, de onde a água já tratada será bombeada para o Reservatório de Amendoeiras, em São Gonçalo, operado pela concessionária Águas do Rio.

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O sistema Imunana-Laranjal abastece os municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, neste caso com fornecimento de água bruta, além dos distritos de Inoã e Itaipuaçu, em Maricá, e também a Ilha de Paquetá, no município do Rio de Janeiro.

A orientação é que os consumidores acompanhem os comunicados das concessionárias responsáveis pela distribuição em cada cidade, já que elas poderão informar os reflexos da paralisação no abastecimento e o prazo de normalização em cada área atendida.