Estação das Barcas da Praça XV ganha o nome de Silvio Santos em homenagem ao apresentador

O apresentador fundou em 1981 o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), tornando-se uma das maiores redes de TV do país - Foto: Divulgação

O apresentador fundou em 1981 o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), tornando-se uma das maiores redes de TV do país - Foto: Divulgação

A Estação das Barcas da Praça XV, no Centro do Rio, ganhou oficialmente o nome de Estação Praça XV de Novembro – Sílvio Santos, em homenagem ao apresentador e empresário que faleceu em 2024. A Lei 11.140/2026, de autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB), foi sancionada pelo governador Cláudio Castro (PL) e publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (24/03).

A iniciativa presta homenagem ao início da trajetória de Silvio Santos que, antes de se tornar um dos maiores comunicadores do Brasil, iniciou sua carreira vendendo produtos como camelô na Rua do Ouvidor, e trabalhou nas barcas que fazem a travessia Rio–Niterói, onde utilizava alto-falantes para animar os passageiros com músicas e anúncios, transformando o espaço em seu primeiro “palco” diante do público.

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A trajetória no Rio se completa com seu serviço militar na Escola de Paraquedistas, em Deodoro, e trabalhos em rádios como Rádio Mauá, Rádio Tupi e Rádio Continental.

“A lei transforma a estação das barcas em um marco histórico que recorda o local onde o Silvio Santos começou a desenvolver o talento que conquistou milhões de brasileiros. Justa homenagem ao homem que tantos empregos gerou no país”, destaca o deputado Rosenverg Reis.

A Lei 11.140/2026, de autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB), foi sancionada pelo governador Cláudio Castro (PL) e publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (24/03) | Foto: Divulgação

Nascido em 12 de dezembro de 1930, em uma casa na Vila Rui Barbosa, localizada entre a Avenida Henrique Valadares e a Rua do Senado, na Lapa, região central do Rio, o apresentador fundou em 1981 o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), tornando-se uma das maiores redes de TV do país, além de ter criado o Baú da Felicidade, que serviu de base para o Banco Panamericano. Silvio Santos faleceu aos 93 anos, em 17 de agosto de 2024, por complicações da influenza.