Rede de salões Walter’s Coiffeur abre 25 vagas de emprego no Rio de Janeiro

A tradicional rede de salões de beleza Walter’s Coiffeur anuncia a abertura de 25 novas vagas de emprego no Rio de Janeiro e Região Metropolitana, reforçando seu movimento de crescimento e a busca por novos talentos no setor de beleza. Atualmente, a rede conta com 17 unidades, sendo 10 próprias e 7 franquias, consolidando sua presença em diferentes regiões do estado.

O maior volume de vagas é para manicures, com 16 oportunidades distribuídas entre unidades como ParkShopping Jacarepaguá, Shopping Metropolitano Barra, Shopping Rio Sul, Recreio Shopping, Ilha do Governador, Leblon Blessed, Plaza Shopping Niterói e Rio Design Barra. A rede também destaca a abertura para profissionais iniciantes em algumas unidades, ampliando o acesso ao mercado para quem deseja começar na área.

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Para cabeleireiros, são cinco vagas na Freguesia e na Ilha do Governador, também com oportunidades para iniciantes, reforçando o compromisso da marca com a formação de novos profissionais.

Além disso, há duas vagas para estoquistas, com atuação em Jacarepaguá e Zona Norte, e duas vagas para auxiliares de serviços gerais, com fácil acesso à Barra da Tijuca. Para essas posições, é necessário ter experiência prévia.

Reconhecida pela formação e valorização de talentos na área da beleza, a Walter’s oferece benefícios como descontos em produtos e serviços, parcerias com instituições de ensino, além de treinamentos e cursos profissionalizantes na Walter’s Academy, espaço voltado ao aperfeiçoamento técnico dos profissionais da rede.

Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail rh@waltercoiffeur.com.br ou pelo WhatsApp (21) 97039-7312.