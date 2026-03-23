Explosão em linha de trem assusta moradores e afeta circulação de trens em Quintino

Moradores de Quintino, na Zona Norte do Rio, foram surpreendidos com uma forte explosão na noite deste domingo (22). Imagens que circulam no X, revelam um intenso clarão na linha do trem. A SuperVia informou que o acidente não deixou feridos.

Por meio de nota, a concessionária responsável pelos trens da cidade, disse que houve uma ocorrência no equipamento que capta energia elétrica da rede aérea. "Por volta das 20h15 de domingo, houve uma ocorrência no pantógrafo nas proximidades da estação de Quintino. O trem estava vazio e não fazia serviço com passageiros. Durante o ocorrido, houve um intenso clarão no local", explicou.

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Após reclamações de um seguidor nas redes sociais, a concessionária alegou que as viagens foram afetadas por causa da ocorrência. "Alguns trens precisaram aguardar ordem de circulação para seguir. Pedimos desculpas pelo transtorno", contou a empresa.

Internautas contaram que o clarão emitido com a explosão pode ser vista de outras localidades do Rio. "Da Tijuca, vi o clarão refletindo nas nuvens... Parecia um curto-circuito gigantesco", escreveu um. "Sinistro. Vi esse clarão de Caxias", disso outro.