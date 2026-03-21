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São Gonçalo promove “Oportunidades Mulher” nesta segunda-feira (23)

Evento acontece no Shopping Partage, com encaminhamento para vagas de emprego e serviços gratuitos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de março de 2026 - 08:00
O programa tem como objetivo encaminhar gonçalenses para vagas de emprego
O programa tem como objetivo encaminhar gonçalenses para vagas de emprego -

A Prefeitura de São Gonçalo realiza, nesta segunda-feira (23), o evento “Oportunidades Mulher”, no Shopping Partage, no Espaço Mais Conhecimento. A ação faz parte do Programa Oportunidades, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (SINE) e a Casa do Empreendedor.

O programa tem como objetivo encaminhar gonçalenses para vagas de emprego e facilitar o acesso da população a serviços de utilidade pública. Nesta edição especial, o evento será voltado exclusivamente ao público feminino, com foco na promoção da cidadania, do empreendedorismo e da autonomia econômica das mulheres.

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Durante a programação, equipes do SINE estarão no local realizando encaminhamentos para oportunidades de trabalho, aproximando candidatas do mercado e ampliando as chances de inserção profissional.

Serviço:

Data: 23/03/2026

Horário: 10h às 15h

Local: Shopping Partage – Espaço Mais Conhecimento

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, nº 425, L2, em frente às lojas dos Correios e Ri Happy.

Tags:

Oportunidades Mulher São Gonçalo serviços gratuitos shopping partage Vagas de emprego

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