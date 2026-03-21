São Gonçalo promove “Oportunidades Mulher” nesta segunda-feira (23)
Evento acontece no Shopping Partage, com encaminhamento para vagas de emprego e serviços gratuitos
A Prefeitura de São Gonçalo realiza, nesta segunda-feira (23), o evento “Oportunidades Mulher”, no Shopping Partage, no Espaço Mais Conhecimento. A ação faz parte do Programa Oportunidades, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (SINE) e a Casa do Empreendedor.
O programa tem como objetivo encaminhar gonçalenses para vagas de emprego e facilitar o acesso da população a serviços de utilidade pública. Nesta edição especial, o evento será voltado exclusivamente ao público feminino, com foco na promoção da cidadania, do empreendedorismo e da autonomia econômica das mulheres.
Leia também:
Polícia Civil prende em flagrante grupo responsável por roubo e tentativa de estupro em Niterói
Região do Maracanã terá alterações no trânsito para Fluminense x Atlético-MG
Durante a programação, equipes do SINE estarão no local realizando encaminhamentos para oportunidades de trabalho, aproximando candidatas do mercado e ampliando as chances de inserção profissional.
Serviço:
Data: 23/03/2026
Horário: 10h às 15h
Local: Shopping Partage – Espaço Mais Conhecimento
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, nº 425, L2, em frente às lojas dos Correios e Ri Happy.