Região do Maracanã terá alterações no trânsito para Fluminense x Atlético-MG
Operação da CET-Rio começa às 16h entorno do estádio neste sábado (21/03)
A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) realizará uma operação de trânsito neste sábado (21/03) para o jogo entre Fluminense e Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, que acontecerá às 18h30, no estádio do Maracanã. As interdições ao trânsito de veículos na região começam a partir das 16h e vão até as 22h. Além dos locais regulamentados com proibição de estacionamento, outras vias também estarão restritas ao estacionamento a partir das 10h.
O planejamento de trânsito contará com agentes da CET-Rio e apoiadores de tráfego, veículos operacionais e motocicletas que estarão empenhados na orientação do trânsito. A operação contará, ainda, com 13 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.
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A operação visa promover a segurança viária, fluidez do trânsito e a manutenção dos cruzamentos livres, como também a orientação dos motoristas, pedestres e torcedores.
Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.
INTERDIÇÕES
Das 16h às 22h:
- Rua Professor Eurico Rabelo.
- Rua Artur Menezes.
- Rua Conselheiro Olegário.
- Rua Isidro de Figueiredo.
- Rua Visconde de Itamarati, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Professor Eurico Rabelo.
- Avenida Maracanã, sentido Centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Mata Machado.
Das 19h30 às 22h:
- Avenida Professor Manoel de Abreu, sentido Centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Rei Pelé.
- Rua Dona Zulmira, entre a Avenida Professor Manoel de Abreu e a Rua São Francisco Xavier.
Proibição de estacionamento
Das 10h às 20h:
- Rua Visconde de Itamarati, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico Rabelo.
- Rua Isidro de Figueiredo.
- Rua Artur Menezes.
- Rua Conselheiro Olegário.
- Avenida Paula Sousa, lado esquerdo, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico Rabelo.
Rotas alternativas
Os veículos deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:
Provenientes do Centro e Zona Sul
-Para a Tijuca: Utilizar a Avenida Paulo de Frontin e Rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará ou Rua Paraíba e, em seguida, Rua Mariz e Barros;
-Para Vila Isabel e Grajaú: Utilizar a Avenida Paulo de Frontin e Rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará ou Rua Paraíba, Rua Mariz e Barros e, em seguida, Rua Major Ávila e Rua Felipe Camarão;
-Para a região do Grande Méier: Utilizar a Rua Visconde de Niterói.
Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno
-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a Rua Conde de Bonfim e a Rua Haddock Lobo.
Provenientes do Grande Méier
-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a Rua Visconde de Niterói.