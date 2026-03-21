Região do Maracanã terá alterações no trânsito para Fluminense x Atlético-MG

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) realizará uma operação de trânsito neste sábado (21/03) para o jogo entre Fluminense e Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, que acontecerá às 18h30, no estádio do Maracanã. As interdições ao trânsito de veículos na região começam a partir das 16h e vão até as 22h. Além dos locais regulamentados com proibição de estacionamento, outras vias também estarão restritas ao estacionamento a partir das 10h.

O planejamento de trânsito contará com agentes da CET-Rio e apoiadores de tráfego, veículos operacionais e motocicletas que estarão empenhados na orientação do trânsito. A operação contará, ainda, com 13 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.

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A operação visa promover a segurança viária, fluidez do trânsito e a manutenção dos cruzamentos livres, como também a orientação dos motoristas, pedestres e torcedores.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

INTERDIÇÕES

Das 16h às 22h:

- Rua Professor Eurico Rabelo.

- Rua Artur Menezes.

- Rua Conselheiro Olegário.

- Rua Isidro de Figueiredo.

- Rua Visconde de Itamarati, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Professor Eurico Rabelo.

- Avenida Maracanã, sentido Centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Mata Machado.

Das 19h30 às 22h:

- Avenida Professor Manoel de Abreu, sentido Centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Rei Pelé.

- Rua Dona Zulmira, entre a Avenida Professor Manoel de Abreu e a Rua São Francisco Xavier.

Proibição de estacionamento

Das 10h às 20h:

- Rua Visconde de Itamarati, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico Rabelo.

- Rua Isidro de Figueiredo.

- Rua Artur Menezes.

- Rua Conselheiro Olegário.

- Avenida Paula Sousa, lado esquerdo, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico Rabelo.

Rotas alternativas

Os veículos deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:

Provenientes do Centro e Zona Sul

-Para a Tijuca: Utilizar a Avenida Paulo de Frontin e Rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará ou Rua Paraíba e, em seguida, Rua Mariz e Barros;

-Para Vila Isabel e Grajaú: Utilizar a Avenida Paulo de Frontin e Rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará ou Rua Paraíba, Rua Mariz e Barros e, em seguida, Rua Major Ávila e Rua Felipe Camarão;

-Para a região do Grande Méier: Utilizar a Rua Visconde de Niterói.

Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno

-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a Rua Conde de Bonfim e a Rua Haddock Lobo.

Provenientes do Grande Méier

-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a Rua Visconde de Niterói.