Polícia Civil prende em flagrante grupo responsável por roubo e tentativa de estupro em Niterói

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (20/03), sete criminosos responsáveis por assaltar, agredir e tentar estuprar um casal, na região Central de Niterói. Os bandidos foram capturados poucas horas após o crime na mesma região. Segundo os agentes, cinco dos sete presos possuem antecedentes criminais e um deles estava usando tornozeleira eletrônica.

De acordo com as investigações, na madrugada desta sexta, as vítimas estavam em um bar na comunidade do Sabão quando foram abordadas por dois homens e começaram a falar sobre entorpecentes. Ao deixarem o local, o casal passou a ser seguido e, já na Avenida Jansen de Melo, foi coagido a entrar em uma residência abandonada.

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No interior do imóvel, as vítimas foram impedidas de sair, agredidas por diversos integrantes do grupo criminoso, enquanto seus pertences, como celulares e cartões bancários, eram subtraídos. Os criminosos ameaçaram o casal e realizaram transferências bancárias. Durante a ação, uma das vítimas também foi alvo de tentativa de violência sexual. O casal conseguiu escapar improvisando uma corda com cobertores e descendo pela janela do segundo andar do imóvel. Após a fuga, buscaram ajuda e denunciaram o crime na 78ª DP.

A partir das informações de inteligência e cruzamento de dados, os agentes imediatamente diligenciaram até o local onde ocorreu o crime, onde localizaram os criminosos ainda na região. Durante a ação, foram apreendidos objetos utilizados no crime, como uma faca e materiais que auxiliaram na fuga das vítimas.

Todos foram conduzidos à unidade policial e reconhecidos formalmente pelo casal. Diante dos fatos, seis homens e uma mulher foram autuados em flagrante por roubo qualificado e tentativa de estupro.