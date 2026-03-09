Polo Educacional Sesc abre 242 vagas para cursos livres gratuitos

O Polo Educacional Sesc está com vagas abertas para cursos livres na área cultural pelo projeto Usina. A formação é gratuita e as inscrições podem ser feitas entre 5 e 11 de março pelo site www.poloeducacionalsesc.com.br . As aulas são presenciais e ocorrem na Barra Olímpica.

O objetivo do Usina é incentivar o interesse por profissões no campo cultural e dar oportunidade de ampliação do repertório e conhecimento técnico para quem deseja se preparar para atividades no mercado da economia criativa. Ao todo, são 242 vagas.

Os cursos contam com um encontro semanal, com duração de 3 horas, totalizando 10 aulas. São eles: prática de canto para espetáculos teatrais, dublagem, teatro, técnica de áudio para shows, eventos e teatro, acrobacias aéreas e solo, teatro inclusivo e Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O candidato deve ter 16 anos ou mais e pode se inscrever em até dois cursos distintos. No momento da inscrição, o estudante deve escolher entre os níveis iniciante ou intermediário (para quem já concluiu módulo anterior).

As aulas são realizadas entre segunda a quinta-feira, no período da tarde ou da noite, conforme a programação de cada curso. Para garantir a certificação, o estudante deverá cumprir no mínimo 75% da carga horária.

A classificação para as vagas obedecerá a critérios como: número de vagas para o curso escolhido; ordem temporal da inscrição; e prioridade para candidatos com renda mensal familiar de até dois salários-mínimos por pessoa da família, moradores de periferias ou da Zona Oeste do Rio de Janeiro, além daqueles que trabalham no setor do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes.

Os resultados serão divulgados em 30 de março e as aulas começam dia 6 de abril.

Serviço | Usina

Cursos livres gratuitos

Inscrições: 5 a 11 de março pelo site www.poloeducacionalsesc.com.br

Publicação do resultado: 30 de março

Início das aulas: a partir de 6 de abril

Local das aulas: Polo Educacional Sesc – Avenida Ayrton Senna 5.677, Barra Olímpica