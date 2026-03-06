Mutirão Dívida Zero RJ acontece entre 9 e 13 de março em 21 pontos do estado
O mutirão contou com a participação de 25 empresas
Entre os dias 9 e 13 de março, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o PROCON-RJ realizam o Mutirão Dívida Zero RJ, uma grande ação de renegociação de débitos que promete beneficiar milhares de consumidores em situação de vulnerabilidade financeira em todo o estado.
A iniciativa reafirma o compromisso da SEDCON e do PROCON-RJ com a defesa dos direitos do consumidor e com a promoção da inclusão financeira, oferecendo alternativas reais para quem precisa reorganizar a vida econômica.
De acordo com o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, o mutirão é uma oportunidade concreta de recomeço.
"Temos como prioridade oferecer soluções reais à população. Sabemos que muitas famílias atravessam problemas financeiros, e o mutirão é uma oportunidade de renegociar dívidas, recuperar o poder de compra e recomeçar com mais segurança", destacou o secretário.
Em 2025, a SEDCON e o PROCON-RJ promoveram três mutirões, sendo dois estaduais. Foram cerca de seis mil consumidores atendidos e aproximadamente R$ 40 milhões em valores renegociados.
Endividamento em alta no país
Dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Confederação Nacional do Comércio (CNC), apontam que cerca de 79% das famílias brasileiras estão endividadas. Desse total, aproximadamente 29% têm contas em atraso e 12% afirmam não ter condições de pagar suas dívidas.
Diante desse cenário, o mutirão surge como uma alternativa direta e mediada por técnicos da SEDCON e do PROCON-RJ, garantindo acordos seguros, válidos e com respaldo legal.
Locais de atendimento e empresas participantes
Serão 21 pontos de atendimento distribuídos por todas as regiões do estado, com a participação de 25 empresas, entre bancos, financeiras, concessionárias de serviços públicos, varejistas, operadoras de telefonia e birô de crédito.
Como participar
Para ser atendido, o consumidor deve ser o titular da dívida a ser negociada e apresentar documento oficial com foto (RG ou CNH).
Neste ano, o atendimento contará com agendamento prévio pelo site www.dividazerorj.com.br. O consumidor que agendar horário para o período da tarde deverá comparecer ao local até as 14h. Também serão distribuídas senhas para atendimento presencial das 10h às 13h.
"É importante que o consumidor consulte previamente os horários específicos de cada unidade e as empresas participantes", ressalta Fonseca.
O atendimento será mediado por técnicos da SEDCON e do PROCON-RJ, garantindo que os acordos firmados tenham validade e segurança jurídica.
O Mutirão Dívida Zero RJ reforça o compromisso da SEDCON e do PROCON-RJ em promover cidadania, reorganização financeira e oportunidades reais para que milhares de famílias possam retomar o controle do orçamento e reconstruir sua estabilidade econômica.
Serviço
As informações estão disponíveis no https://www.dividazerorj.com.br
Capital
Tijuca Tênis Clube – Tijuca
Data: 09 a 13 de março
Horário: 09h às 18h
Local: Tijuca Tênis Clube - Rua Abelardo Chacrinha Barbosa, 114, 3º andar – Tijuca
Empresas participantes
Águas do Rio, Cedae, Enel, Light, Naturgy, Zona Oeste Mais, Bradesco, Santander, Itaú (Presencial. Para serem atendidos no evento, os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), CEF, Casas Bahia, Pefisa (Pernambucanas), Claro, TIM (dias 09, 10 e 11), CDL, Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Crefisa (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico.), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Shopping Aerotown – Barra da Tijuca
Data: 09 a 13 de março
Horário: 10h às 17h
Local: Shopping Aerotown – Av. Ayrton Senna, 2541 – loja 116
Empresas participantes
Naturgy, Iguá, Crefisa, C&A Pay, CDL, Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico) Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Taquara (Balcão do Consumidor)
Data: 09 a 13 de março
Horário: 10h às 17h
Local: Rua Nelson Cardoso, 943 - Taquara
Empresas participantes
Iguá (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico) Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Madureira (Balcão do Consumidor)
Data: 09 a 13 de março
Horário: 10h às 17h
Local: Viaduto Negrão de Lima - Madureira (na sede da CUFA)
Empresas participantes
Águas do Rio, Itaú (Presencial. Para serem atendidos no evento, os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente.), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico) Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Rio das Pedras (Balcão do Consumidor)
Data: 09 a 13 de março
Horário: 10h às 17h
Local: Shopping Rio das Pedras - Estrada de Jacarepaguá, 3600
Empresas participantes
Iguá (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Região Metropolitana
São João de Meriti
Data: 09 a 13 de março
Horário: 09h às 17h
Local: Rua Coronel Henrique da Fonseca, 338, Centro
Empresas participantes
Águas do Rio (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Nova Iguaçu
Data: 09 a 13 de março
Horário: 09h às 17h
Local: Rua João Martins, 162, Caonze
Empresas participantes
Águas do Rio (presencial), Pefisa (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Região Norte Fluminense
Macaé (Procon Municipal)
Data: 09 a 13 de março
Horário: 09h às 16h
Local: Praça Washington Luís, Centro, Macaé.
Empresas participantes
Águas do Paraíba, BRK Ambiental, Bradesco, Santander, Itaú (Para serem atendidos no evento, os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente.), Naturgy (presencial), Enel (presencial), Light (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Campos dos Goytacazes (Balcão do Consumidor)
Data: 09 a 13 de março
Horário: 09h às 16h
Local: Rua Conselheiro Otaviano, 175 – Centro
Empresas participantes
Águas do Paraíba (presencial), Enel (presencial), CEF (atendimento virtual via WhatsApp), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
São Francisco do Itabapoana (Procon Municipal)
Data: 09 a 13 de março
Horário: 09h às 17h
Local: Av. Eventos da Silva Viana, 180 – Centro
Empresas participantes
Águas do Rio (presencial), CEF (virtual via WhatsApp), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Região Médio Paraíba
Porto Real (Procon Municipal)
Data: 12 de março
Horário: 08h às 17h
Local: Av. Dom Pedro II, 634 – Centro
Empresas participantes
Atendimento mediante canais remotos disponibilizados pelas participantes, Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Região da Costa Verde
*Paraty (Procon Municipal)
Data: 11 e 12 de março
Horário: 09h às 17h
Local: Rua Jango Pádua, n 80 - Rodoviária de Paraty
Empresas participantes
Águas de Paraty (presencial), Itaú (Presencial. Para serem atendidos no evento, os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente.), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Angra dos Reis (Balcão do Consumidor)
Data: 09 a 13 de março
Horário: 09h às 17h
Local: Rua do Comércio, 412 – Centro
Empresas participantes
Enel (presencial), Itaú (Presencial. Para serem atendidos no evento, os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente.), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Mangaratiba (Procon Municipal)
Data: 09 a 13 de março
Horário: 10h às 17h
Local: Centro Cultural Cary Cavalcanti – Rua Fagundes Varela, 146
Empresas participantes
Enel (presencial), Itaú (Presencial. Para serem atendidos no evento, os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente.), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Região Serrana
Teresópolis (Procon Municipal)
Data: 11 a 13 de março
Horário: 10h às 17h
Local: Rua Manoel Madruga, 121 – Parque Regadas
Empresas participantes
Enel (presencial), Itaú (Presencial. Para serem atendidos no evento, os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente.), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Petrópolis (Procon Municipal)
Data: 11 e 12 de março
Horário: 10h às 16h
Local: Rua Dr. Moreira da Fonseca, 33
Empresas participantes
Enel (presencial), Itaú (Presencial. Para serem atendidos no evento, os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente.), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Região da Baixada Litorânea
Araruama
Data: 12 de março
Horário: 10h às 16h
Local: Praça da Bíblia - Centro
Empresas participantes
Águas de Juturnaíba (presencial), Enel (presencial), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Cabo Frio
Data: 10 a 13 de março
Horário: 09h às 16h
Local: Tamoyo Esporte Clube – Av. Nilo Peçanha, 153
Empresas participantes
Prolagos (presencial), Enel (presencial), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Iguaba Grande
Data: 11 de março
Horário: 08h às 17h
Local: Rua Domingas Inácio Nogueira, 4, loja 02, São Miguel
Empresas participantes
Enel (presencial), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).
Região Centro-Sul Fluminense
Vassouras
Data: 11 de março
Horário: 09h às 16h
Local: Auditório Pedro Ivo da Costa – sede da Prefeitura de Vassouras
Empresas participantes
Rio+Saneamento (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias).