Mutirão Dívida Zero RJ acontece entre 9 e 13 de março em 21 pontos do estado

De acordo com o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, o mutirão é uma oportunidade concreta de recomeço - Foto: Divulgação

Entre os dias 9 e 13 de março, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o PROCON-RJ realizam o Mutirão Dívida Zero RJ, uma grande ação de renegociação de débitos que promete beneficiar milhares de consumidores em situação de vulnerabilidade financeira em todo o estado.

A iniciativa reafirma o compromisso da SEDCON e do PROCON-RJ com a defesa dos direitos do consumidor e com a promoção da inclusão financeira, oferecendo alternativas reais para quem precisa reorganizar a vida econômica.

De acordo com o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, o mutirão é uma oportunidade concreta de recomeço.

"Temos como prioridade oferecer soluções reais à população. Sabemos que muitas famílias atravessam problemas financeiros, e o mutirão é uma oportunidade de renegociar dívidas, recuperar o poder de compra e recomeçar com mais segurança", destacou o secretário.

Em 2025, a SEDCON e o PROCON-RJ promoveram três mutirões, sendo dois estaduais. Foram cerca de seis mil consumidores atendidos e aproximadamente R$ 40 milhões em valores renegociados.

Endividamento em alta no país

Dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Confederação Nacional do Comércio (CNC), apontam que cerca de 79% das famílias brasileiras estão endividadas. Desse total, aproximadamente 29% têm contas em atraso e 12% afirmam não ter condições de pagar suas dívidas.

Diante desse cenário, o mutirão surge como uma alternativa direta e mediada por técnicos da SEDCON e do PROCON-RJ, garantindo acordos seguros, válidos e com respaldo legal.

Locais de atendimento e empresas participantes

Serão 21 pontos de atendimento distribuídos por todas as regiões do estado, com a participação de 25 empresas, entre bancos, financeiras, concessionárias de serviços públicos, varejistas, operadoras de telefonia e birô de crédito.

Como participar

Para ser atendido, o consumidor deve ser o titular da dívida a ser negociada e apresentar documento oficial com foto (RG ou CNH).

Neste ano, o atendimento contará com agendamento prévio pelo site www.dividazerorj.com.br. O consumidor que agendar horário para o período da tarde deverá comparecer ao local até as 14h. Também serão distribuídas senhas para atendimento presencial das 10h às 13h.

"É importante que o consumidor consulte previamente os horários específicos de cada unidade e as empresas participantes", ressalta Fonseca.

O atendimento será mediado por técnicos da SEDCON e do PROCON-RJ, garantindo que os acordos firmados tenham validade e segurança jurídica.

O Mutirão Dívida Zero RJ reforça o compromisso da SEDCON e do PROCON-RJ em promover cidadania, reorganização financeira e oportunidades reais para que milhares de famílias possam retomar o controle do orçamento e reconstruir sua estabilidade econômica.

Serviço

As informações estão disponíveis no https://www.dividazerorj.com.br

Capital

Tijuca Tênis Clube – Tijuca

Data: 09 a 13 de março

Horário: 09h às 18h

Local: Tijuca Tênis Clube - Rua Abelardo Chacrinha Barbosa, 114, 3º andar – Tijuca

Empresas participantes

Águas do Rio, Cedae, Enel, Light, Naturgy, Zona Oeste Mais, Bradesco, Santander, Itaú (Presencial. Para serem atendidos no evento, os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente), CEF, Casas Bahia, Pefisa (Pernambucanas), Claro, TIM (dias 09, 10 e 11), CDL, Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Crefisa (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico.), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Shopping Aerotown – Barra da Tijuca

Data: 09 a 13 de março

Horário: 10h às 17h

Local: Shopping Aerotown – Av. Ayrton Senna, 2541 – loja 116

Empresas participantes

Naturgy, Iguá, Crefisa, C&A Pay, CDL, Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico) Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Taquara (Balcão do Consumidor)

Data: 09 a 13 de março

Horário: 10h às 17h

Local: Rua Nelson Cardoso, 943 - Taquara

Empresas participantes

Iguá (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico) Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Madureira (Balcão do Consumidor)

Data: 09 a 13 de março

Horário: 10h às 17h

Local: Viaduto Negrão de Lima - Madureira (na sede da CUFA)

Empresas participantes

Águas do Rio, Itaú (Presencial. Para serem atendidos no evento, os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente.), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico) Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Rio das Pedras (Balcão do Consumidor)

Data: 09 a 13 de março

Horário: 10h às 17h

Local: Shopping Rio das Pedras - Estrada de Jacarepaguá, 3600

Empresas participantes

Iguá (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Região Metropolitana

São João de Meriti

Data: 09 a 13 de março

Horário: 09h às 17h

Local: Rua Coronel Henrique da Fonseca, 338, Centro

Empresas participantes

Águas do Rio (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Nova Iguaçu

Data: 09 a 13 de março

Horário: 09h às 17h

Local: Rua João Martins, 162, Caonze

Empresas participantes

Águas do Rio (presencial), Pefisa (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Região Norte Fluminense

Macaé (Procon Municipal)

Data: 09 a 13 de março

Horário: 09h às 16h

Local: Praça Washington Luís, Centro, Macaé.

Empresas participantes

Águas do Paraíba, BRK Ambiental, Bradesco, Santander, Itaú (Para serem atendidos no evento, os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente.), Naturgy (presencial), Enel (presencial), Light (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Campos dos Goytacazes (Balcão do Consumidor)

Data: 09 a 13 de março

Horário: 09h às 16h

Local: Rua Conselheiro Otaviano, 175 – Centro

Empresas participantes

Águas do Paraíba (presencial), Enel (presencial), CEF (atendimento virtual via WhatsApp), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

São Francisco do Itabapoana (Procon Municipal)

Data: 09 a 13 de março

Horário: 09h às 17h

Local: Av. Eventos da Silva Viana, 180 – Centro

Empresas participantes

Águas do Rio (presencial), CEF (virtual via WhatsApp), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Região Médio Paraíba

Porto Real (Procon Municipal)

Data: 12 de março

Horário: 08h às 17h

Local: Av. Dom Pedro II, 634 – Centro

Empresas participantes

Atendimento mediante canais remotos disponibilizados pelas participantes, Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Região da Costa Verde

*Paraty (Procon Municipal)

Data: 11 e 12 de março

Horário: 09h às 17h

Local: Rua Jango Pádua, n 80 - Rodoviária de Paraty

Empresas participantes

Águas de Paraty (presencial), Itaú (Presencial. Para serem atendidos no evento, os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente.), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Angra dos Reis (Balcão do Consumidor)

Data: 09 a 13 de março

Horário: 09h às 17h

Local: Rua do Comércio, 412 – Centro

Empresas participantes

Enel (presencial), Itaú (Presencial. Para serem atendidos no evento, os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente.), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Mangaratiba (Procon Municipal)

Data: 09 a 13 de março

Horário: 10h às 17h

Local: Centro Cultural Cary Cavalcanti – Rua Fagundes Varela, 146

Empresas participantes

Enel (presencial), Itaú (Presencial. Para serem atendidos no evento, os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente.), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Região Serrana

Teresópolis (Procon Municipal)

Data: 11 a 13 de março

Horário: 10h às 17h

Local: Rua Manoel Madruga, 121 – Parque Regadas

Empresas participantes

Enel (presencial), Itaú (Presencial. Para serem atendidos no evento, os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente.), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Petrópolis (Procon Municipal)

Data: 11 e 12 de março

Horário: 10h às 16h

Local: Rua Dr. Moreira da Fonseca, 33

Empresas participantes

Enel (presencial), Itaú (Presencial. Para serem atendidos no evento, os contratos precisam estar com pelo menos 90 dias de atraso e não terem sido negociados recentemente.), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Região da Baixada Litorânea

Araruama

Data: 12 de março

Horário: 10h às 16h

Local: Praça da Bíblia - Centro

Empresas participantes

Águas de Juturnaíba (presencial), Enel (presencial), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Cabo Frio

Data: 10 a 13 de março

Horário: 09h às 16h

Local: Tamoyo Esporte Clube – Av. Nilo Peçanha, 153

Empresas participantes

Prolagos (presencial), Enel (presencial), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Iguaba Grande

Data: 11 de março

Horário: 08h às 17h

Local: Rua Domingas Inácio Nogueira, 4, loja 02, São Miguel

Empresas participantes

Enel (presencial), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias.).

Região Centro-Sul Fluminense

Vassouras

Data: 11 de março

Horário: 09h às 16h

Local: Auditório Pedro Ivo da Costa – sede da Prefeitura de Vassouras

Empresas participantes

Rio+Saneamento (presencial), Enel (Canal telefônico), Light (Canal Whatsapp), Naturgy (Canal Whatsapp), Iguá (Canal de telefone e Whatsapp), Bradesco (Canal telefônico), Crefisa (Canal telefônico), Casas Bahia (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), C&A Pay (Canal telefônico), Claro (Canal telefônico), Tim (Canal telefônico), Vivo (Canal telefônico. Não serão negociadas dívidas de consumidores PJ ou com tempo de inadimplência inferior a 60 dias).