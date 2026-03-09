Águas do Rio lança desconto na tarifa social

Reduzir desigualdades e assegurar a inclusão social. É com esse objetivo que a Águas do Rio, empresa da Aegea, lança o “Tarifa 5”, um programa de cidadania da Águas do Rio que dá um desconto na Tarifa Social e fixa o valor de R$ 5 na fatura de água para moradores de regiões historicamente marcadas por dificuldades no abastecimento e que não eram atendidos pela concessionária. A iniciativa, que contempla áreas vulneráveis da Região Metropolitana do Rio, tem caráter educativo e temporário, enquanto as obras de melhoria e infraestrutura promovidas pela concessionária estiverem em curso.

“No mesmo tempo que as intervenções avançam, oferecemos um suporte importante para que essas comunidades tenham qualidade de vida e, principalmente, saúde, fortalecendo o sentimento de pertencimento. E o valor simbólico da conta de água não é o único benefício. O morador tem direito, por exemplo, a descontos de até 70% em medicamentos genéricos em redes de farmácia”, conta Felipe Esteves, diretor-executivo da Águas do Rio.

Para ter direito à Tarifa 5, os moradores precisam estar com o cadastro atualizado junto à concessionária. A partir disso, o atendimento se torna mais ágil, com envio de avisos sobre manutenções na área e acesso facilitado a serviços como solicitação de reparos e negociação de débitos. Nesse primeiro momento de implantação do programa, as equipes da empresa estão realizando visitas domiciliares com o objetivo de agilizar o processo de cadastramento nas localidades contempladas.

A dona de casa Patrícia Silva já passou pela experiência, após obras que levaram água regularizada para sua torneira, e comemora a mudança: “uma bênção”. Para a moradora do bairro São Mateus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, o valor da fatura cabe no bolso, sem comprometer a renda familiar. "Foi uma alegria enorme! Pela primeira vez consegui fazer comida com água limpa, direto da minha torneira, sem precisar encher baldes ou pedir pra vizinho. É uma sensação de vitória, de ter minha casa de verdade. Agora até tenho um comprovante de residência para mostrar com orgulho”, conta ela.

O serviço conta com regras de uso e é vinculado ao endereço do consumidor. Assim, caso o cliente se mude para uma área fora do programa, tenha irregularidades, como ligações clandestinas, ou se torne inadimplente, o benefício é automaticamente suspenso. Pelo 0800 195 0 195, que funciona por 24h, é possível tirar dúvidas sobre o projeto.

Clube de Benefícios - Saneamento é saúde

Logo após regularizar os dados cadastrais junto à Águas do Rio, empresa da Aegea, o cliente passa a ter direito ao “Clube de Benefícios”. O programa oferece descontos de até 70% em medicamentos genéricos nas principais redes de farmácias do país, garantindo acesso à saúde junto à expansão do saneamento. O acesso é simples: basta apresentar o CPF do titular da conta no estabelecimento parceiro.

Além de gerar economia, a iniciativa busca contribuir para a promoção da saúde nas comunidades atendidas. O benefício é gratuito e sem carência, mas para ter direito o cliente deve manter a conta em dia e o imóvel estar livre de irregularidades, como ligações clandestinas.