BioParque do Rio celebra cinco anos com entrada gratuita para aniversariantes de março

Para celebrar cinco anos de atividades, o BioParque do Rio preparou uma programação especial que começa já nos primeiros dias de março com uma ação dedicada aos aniversariantes. Durante todo o período, quem faz aniversário pode entrar gratuitamente no zoológico, desde que esteja acompanhado de um visitante pagante.

A promoção é válida até o dia 31 de março e exclusiva para ingressos adquiridos pelo site oficial do atrativo. A iniciativa faz parte das comemorações do aniversário do BioParque e convida o público a celebrar a data em meio à natureza, aos animais e às diversas experiências oferecidas no espaço.

Localizado dentro da Quinta da Boa Vista, o parque abriga cerca de 650 animais de 124 espécies distribuídos em 56 recintos. Ao longo do passeio, os visitantes podem observar de perto o leão Simba, os hipopótamos Tim e Bocão e o urso-de-óculos Baloo, enquanto aprendem sobre a importância da conservação da biodiversidade e do cuidado com a fauna.

Além do contato com os animais, o espaço reúne atividades pensadas para toda a família. Há áreas interativas voltadas ao público infantil, opções gastronômicas para adultos, loja de lembranças e estacionamento próprio. A proposta é transformar a visita em um programa completo de lazer e educação ambiental em um dos espaços verdes mais tradicionais da cidade.

Serviço

BioParque do Rio

Endereço: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n – São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ

Funcionamento: de quarta a domingo, das 9h às 17h (última entrada às 16h)

Ingressos e informações: Link