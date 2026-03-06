Obras na Praia das Pedrinhas se preparam para entrar em nova fase

As obras de revitalização da Praia das Pedrinhas estão perto de entrar numa nova fase. É que, nas próximas semanas, terão início as obras do lado direito da Rua Sérgio Martins de Carvalho, com a instalação de redes de drenagem na via, construção de calçadas e nova pavimentação.

No momento, está sendo preparada a base para uma nova parte do muro de contenção, que tem como objetivo impedir a ação da maré junto aos tanques de areia. As equipes também trabalham na construção de um espaço para quiosques próximo à Praça das Pedrinhas.

Com um investimento de cerca de R$ 5 milhões, o projeto prevê a requalificação do calçadão, criando espaços de permanência e convivência. A faixa de areia elevada irá ficar mais próxima dos frequentadores. O novo calçadão irá abrigar mesas com guarda-sol, pergolados, brinquedos com temática náutica, bem como outros usos associados à atividade turística da orla. Também haverá áreas intercaladas de paisagismo com árvores de várias espécies. As obras têm previsão de conclusão em setembro deste ano.

“No meu governo, sempre tive como foco as melhorias na nossa cidade, que incluem saúde, educação, mas também as obras de infraestrutura nas ruas. As obras na Praia das Pedrinhas visam tornar o nosso cartão-postal ainda mais bonito, valorizando o turismo e o comércio locais. Seguimos transformando a nossa cidade”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

A captação de recursos para a realização do projeto foi feita pela Semgipe, junto ao Governo Federal, por meio dos Ministérios das Cidades e do Ministério do Turismo, obtidos através de emendas parlamentares dos deputados federais Altineu Côrtes e Carlos Jordy.

As obras de infraestrutura englobam toda a extensão da rua da orla. A primeira parte das intervenções, do lado esquerdo, já recebeu asfalto, redes de drenagem, padronização das calçadas, esgotamento sanitário e abastecimento de água, numa intervenção simultânea com a concessionária Águas do Rio. Nesta segunda parte, do lado direito, já foram feitos serviços de drenagem, para evitar alagamentos, a instalação de redes de esgoto e de água pela concessionária Águas do Rio, além de trechos da escada de acesso à areia da praia e da passarela.

O projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural. As obras ainda visam promover acessibilidade para pessoas com deficiência (PcDs).