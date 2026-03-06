Águas de Niterói está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz 2026

Para admissão durante o processo seletivo, o candidato deve enviar currículo, RG, CPF, certidão de nascimento, comprovantes de residência e escolaridade - Foto: Divulgação

Para admissão durante o processo seletivo, o candidato deve enviar currículo, RG, CPF, certidão de nascimento, comprovantes de residência e escolaridade - Foto: Divulgação

Estão disponíveis até amanhã (6 de março) e são destinadas a pessoas de 14 a 22 anos matriculados no ensino fundamental, médio, superior ou que tenham concluído o ensino médio.

Para admissão durante o processo seletivo, o candidato deve enviar currículo, RG, CPF, certidão de nascimento, comprovantes de residência e escolaridade. Além disso, jovens maiores de 18 anos devem apresentar o título de eleitor e o certificado de reservista (para homens).

O programa combina experiência prática com formação teórica na área administrativa, permitindo que os participantes tenham contato direto com a rotina profissional. Além do aprendizado, os jovens recebem benefícios como remuneração, vale-transporte, vale-alimentação ou refeição e telemedicina, além da possibilidade de crescimento dentro da companhia.

Os interessados devem acessar o link para obter mais informações sobre a vaga e realizar a inscrição:

https://bit.ly/m/jovemaprendiz2026-grupoaguasdobrasil.