Niterói recebe IZA com show gratuito para celebrar o Dia Internacional da Mulher (8)

Neste domingo (8), é celebrado o Dia Internacional da Mulher, e em Niterói o dia será marcado por um show gratuito da cantora IZA no Caminho Niemeyer. O anúncio da celebração foi feito na terça-feira (3).

Segundo a Prefeitura, a abertura dos portões está prevista para às 16h, com apresentações de artistas locais e DJ, que prometem agitar o público com muita energia e talento da cidade. O encerramento da programação será às 20h, com o show de IZA, que se apresenta levando sua força, arte e representatividade.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Niterói, não será necessária a retirada prévia de ingressos para participar do evento. A programação ainda contará com intérprete da Língua Brasileira, garantindo acessibilidade ao público. O evento também contará com a Feira Empreender Mulher, com estandes de moda, beleza, gastronomia e bem-estar.