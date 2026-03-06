São Gonçalo promove corrida “Correndo com Elas” no Dia Internacional da Mulher

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo irá realizar interdições parciais de vias no trânsito do Alcântara para a realização da corrida “Correndo com Elas”, a partir das 6h deste domingo (8), em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

A corrida é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, e tem o objetivo de promover o empoderamento feminino e incentivar a saúde e o bem-estar.

A corrida terá concentração às 7h, no Parque das Águas Empresarial. A largada será às 8h e o público seguirá pela Estrada dos Menezes e pelas ruas Alfredo Backer, São Pedro e Yolanda Saad Abuzaid. A chegada será no Trade Center (prédio do relógio), no Alcântara.

Uma faixa de rolamento das vias do percurso da corrida será interditada, no sentido Alcântara. Não haverá alterações significativas no trânsito. As interdições durarão até o fim do evento.

O evento gratuito tem parceria com o Shopping Pátio Alcântara e a Universidade Estácio de Sá e pretende reunir milhares de mulheres gonçalenses e seus familiares, para reforçar a importância da valorização das mulheres e da luta por seus direitos.