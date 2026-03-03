Última semana de inscrições para o Pré-Vestibular Cecierj

Podem se matricular estudantes do último ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído - Foto: Divulgação/ Fundação Cecierj/Fillipe Dutra

Foram prorrogadas até o dia 9 de março de 2026 as inscrições para o curso Extensivo do Pré-Vestibular Cecierj, preparatório do estado do Rio de Janeiro para o Vestibular Cederj, vestibulares e o ENEM. São 13.400 vagas em 82 polos localizados em 55 municípios fluminenses. Podem se matricular estudantes do último ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído.

Do total de vagas oferecidas, 10.400 são na modalidade presencial e três mil são online. Lançado em 2003, o curso preparatório é uma iniciativa da Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. As inscrições devem ser feitas pelo link: www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/estude-no-pvs/ .

“Sabemos o impacto que o ingresso no ensino superior tem na trajetória de uma pessoa. Por isso, investimos continuamente em iniciativas como o Pré-Vestibular Cecierj, que garantem igualdade de oportunidades e fortalecem a educação do nosso estado. Com professores qualificados e uma metodologia consolidada, o nosso compromisso é garantir que cada estudante tenha acesso a uma preparação de qualidade para disputar uma vaga na universidade”, destacou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.

No ato da inscrição, o candidato só poderá optar por uma das modalidades e se inscrever uma única vez, em uma das categorias de vagas definidas e para um único polo. O processo seletivo é composto por triagem da documentação enviada digitalmente pelo candidato e sorteio com base na Loteria Federal, considerando a reserva de vagas para candidatos com Cadastro Único.

Os candidatos que optarem pelo formato online do curso terão direito à versão digital de todo o material didático. Toda a interação com tutores será realizada na plataforma virtual de aprendizagem do Pré-Vestibular Cecierj. O curso será oferecido gratuitamente de 21 de março a 5 de dezembro de 2026. Os horários e locais de aulas estão na página Onde Estamos, no site https://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/onde-estamos/ .

Quem pode se inscrever

Poderão se inscrever candidatos que, em 2026, estiverem matriculados no último ano do Ensino Médio em instituições de ensino públicas ou particulares; candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio e candidatos matriculados no segundo e primeiro ano do Ensino Médio. Neste último caso, a ocupação de vaga fica condicionada à existência de vaga ociosa.