Enel promove troca de geladeiras para clientes em São Gonçalo e Cabo Frio

As doações fazem parte do Programa de Eficiência Energética - Foto: Divulgação

A Enel Rio realiza nesta semana mais duas ações de entrega de geladeiras eficientes a famílias previamente selecionadas. Em São Gonçalo, a ação é uma parceria com a Escola de Lutas José Aldo, enquanto que em Cabo Frio, a parceira da Enel é a prefeitura local. No total, 50 aparelhos serão trocados. Hoje (2), o evento acontecerá na escola do lutador de MMA, no Jockey Clube, contemplando 30 famílias, enquanto que, na quarta-feira (4), 20 refrigeradores serão entregues na Praça da Cidadania, no Centro de Cabo Frio.

As doações fazem parte do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As geladeiras entregues pela Enel têm selo Procel de economia de energia e podem consumir até 70% menos em comparação a modelos antigos. Em watts, a troca de equipamentos representa uma redução de consumo médio de 90 kWh/mês, de um aparelho antigo, para cerca de 24 kWh/hora/mês, de um aparelho novo.

Troca de lâmpadas

Além da entrega de geladeiras para as famílias selecionadas, os clientes que comparecerem aos eventos poderão trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED, mais econômicos e sustentáveis. Serão trocadas, no máximo, cinco lâmpadas para cada unidade consumidora presente.

Serviço

Troca de geladeiras e de lâmpadas

- São Gonçalo

Dia: Hoje (2 de março)

Horário: 9h às 15h

Local: Escola de Lutas José Aldo – Rua Melquíades Péres, s/nº, Quadra 10, lote 20 – Jockey Clube

- Cabo Frio

Dia: Quinta-feira (4 de março)

Horário: 9h às 15h

Local: Praça da Cidadania – Rua Aníbal Amador do Vale - Centro