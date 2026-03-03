Polícia Civil deflagra operação contra fraude em sistema de bilhetagem eletrônica

Policiais civis da Delegacia de Defraudações (DDEF) deflagrou, nesta terça-feira (03/03), uma operação para desarticular uma associação criminosa investigada por fraudes no sistema municipal de bilhetagem eletrônica do transporte público. A ação é resultado de inquérito instaurado a partir de notícia-crime apresentada por consultor jurídico da empresa responsável pela bilhetagem e pelo recadastramento das gratuidades no município do Rio de Janeiro. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 64 mil.

As investigações apontam a prática dos crimes de estelionato majorado e associação criminosa, envolvendo funcionários terceirizados vinculados a uma firma contratada para atuar nos postos de cadastramento. Segundo apurado, os investigados teriam utilizado suas funções de supervisão e atendimento para realizar validações fraudulentas de cartões de gratuidade sênior.

De acordo com o apurado, eram inseridos no sistema CPFs inexistentes, documentos falsificados e imagens faciais geradas por inteligência artificial, em violação aos protocolos de segurança. As validações ocorriam, em sua maioria, fora do horário regular de expediente, especialmente entre 21h e 6h, o que levantou suspeitas após auditoria. Os cartões aprovados não eram entregues a beneficiários reais e, posteriormente, eram utilizados por terceiros, com registros biométricos incompatíveis com os dados cadastrados.

A operação tem como objetivo interromper o esquema, reunir novos elementos probatórios e responsabilizar os envolvidos, enquanto as investigações prosseguem para apurar a total extensão dos fatos e identificar eventuais outros participantes.