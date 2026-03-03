Obramax abre inscrições para o Programa de Trainee 2026 com oportunidades para jovens talentos

A Obramax, maior atacarejo de materiais de construção do Brasil, realizou a abertura das inscrições para o seu Programa de Trainee 2026. A iniciativa, que visa recrutar e desenvolver jovens talentos formados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2025, oferece oportunidade para construir uma carreira sólida em uma das principais empresas do setor, com remuneração inicial de R$ 5 mil e plano de desenvolvimento robusto. As inscrições estão abertas até 13 de março e podem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial.

O Programa de Trainee Obramax 2026 representa uma oportunidade inigualável para jovens talentos que desejam iniciar suas carreiras em uma organização que valoriza o desenvolvimento profissional e o investimento contínuo em seus colaboradores. A empresa está comprometida em preparar seus trainees para os desafios do mercado de construção, garantindo que eles estejam aptos a contribuir ativamente para o sucesso e a inovação do setor.

A Obramax busca pessoas proativas, com disposição para aprender e enfrentar desafios, interesse genuíno pelo setor de construção e desejo de obter uma trajetória de sucesso na empresa. Pensamento analítico e a disponibilidade para mudanças em território nacional são requisitos importantes. O processo seletivo acolhe candidatos com ou sem experiência profissional prévia, valorizando o potencial e a vontade de crescer.

A trilha do Programa de Trainee Obramax 2026 será composta por diversas etapas eliminatórias e classificatórias, desenhadas para identificar os perfis mais alinhados à cultura e aos desafios da companhia. Incluem testes online, pré-entrevistas, dinâmicas presenciais, teste comportamental, painel com gestores e um bate-papo final com o CEO.

Além da remuneração, os trainees selecionados contarão com um pacote de benefícios abrangente. Entre eles, os convênios médico e odontológico, vale-transporte, restaurante no local de trabalho, seguro de vida, cestas básicas e de Natal, acesso à plataforma WellHub e auxílio mudança para os que precisarem de relocação. Um diferencial é o programa All Adeo, que anualmente concede ações gratuitas a todos os colaboradores com base nos resultados e no valor gerado ao negócio, promovendo um senso de coparticipação nos frutos do sucesso da empresa. Os trainees trabalharão no setor comercial, com atuação direta nos pontos de venda e no atendimento ao cliente.

Com um histórico comprovado de sucesso, o Programa de Trainee da Obramax teve início em 2021 e, desde então, expandiu sua atuação, recrutando cerca de mais de 100 colaboradores. Muitos desses profissionais trilharam um caminho de crescimento acelerado dentro da organização, assumindo posições de liderança e contribuindo significativamente para o desenvolvimento da empresa, enquanto os mais recentes continuam em fase de desenvolvimento contínuo.

A Obramax se destaca não apenas pelo seu modelo de negócio inovador, mas também pelo ambiente de trabalho. Nos últimos três anos, a empresa foi reconhecida pelo Great Place to Work (GPTW) como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Em 2025, a Obramax alcançou a notável 3ª posição no ranking do setor de varejo para grandes empresas, solidificando sua reputação como um empregador de excelência.