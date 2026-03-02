Caso Alana Anisio: Jovem volta a falar, relembra detalhes do ataque e apresenta avanço na recuperação

Jaderluce Anisio, mãe da estudante Alana Anisio Rosa, de 20 anos, vítima de uma tentativa de feminicídio em São Gonçalo, atualizou o estado de saúde da filha na manhã desta segunda-feira (2). Em vídeos publicados nas redes sociais, Jaderluce informou que a filha apresenta uma melhora significativa no quadro de saúde. Ela retirou a sonda, já consegue se alimentar sem passar mal e está consciente. Segundo a mãe, Alana conseguiu se lembrar de tudo o que aconteceu no dia do crime e relatou os fatos em detalhes.

De acordo com o relato, Alana contou que havia acabado de chegar da academia quando o agressor pulou o muro da residência. Passando a agredi-la com chutes na cabeça e, em seguida, iniciando os golpes de faca. Ainda segundo a jovem, o ataque só foi interrompido porque ela ouviu o barulho do carro da mãe chegando. O suspeito não contava que Jardeluce retornaria mais cedo para casa. A recuperação de Alana evolui muito bem, segundo a família, que agora aguarda que a Justiça seja cumprida. O agressor foi preso por policiais militares do 1º BPM (Venda da Cruz). Conforme a família, o crime teria sido motivado pela recusa da jovem em aceitar um relacionamento.