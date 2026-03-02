Fundação Mudes oferece 238 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 181 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: https://www.mudes.org.br.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (68), ciências contábeis (17) e economia (2). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 25 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 10 no total e também 14 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 47 vagas. Sendo técnico em administração (18) e técnico em eletrônica (3). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 18 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (2), ensino médio (8) e superior (8).

Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Leia também:

Coletivo em SG abre 60 vagas para pré-vestibular social e pré-Encceja

'Ópera do Malandro' chega em nova montagem ao Teatro Municipal de São Gonçalo