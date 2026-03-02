Coletivo em SG abre 60 vagas para pré-vestibular social e pré-Encceja
Iniciativa voltada à periferia de Porto Novo prioriza mulheres, juventudes negras, população LGBTQIAPN+ e pessoas de religiões de matriz africana; inscrições até 25 de março
O Coletivo ELA, localizado no bairro Porto Novo, em São Gonçalo, está com inscrições abertas para o Pré-ELA 2026, iniciativa de educação popular que oferece 60 vagas gratuitas, sendo 30 para o Pré-Vestibular Social e 30 para o Pré-ENCCEJA.
O projeto é voltado para possíveis concluintes do Ensino Médio e para pessoas que já tenham concluído o segundo grau, com ênfase em mulheres, juventudes negras periféricas, pessoas negras, integrantes da comunidade LGBTQIAPN+, pessoas de religiões de matriz africana e demais corpos historicamente marginalizados da periferia gonçalense. As inscrições acontecem até 25 de março, por meio de formulário online.
As aulas do Pré-ENCCEJA terão início no dia 27 de março, às sextas-feiras, com turmas no período da tarde ou da noite. Já o Pré-Vestibular Social começa no dia 28 de março, aos sábados, das 8h às 17h, com intervalo para almoço.
De acordo com a organização, o Pré-ELA nasce do compromisso com a educação popular como ferramenta de transformação social, criando um espaço onde o acesso ao ensino superior e à certificação do ensino médio se tornam possibilidades reais para a população da periferia.
“Quando a educação chama, a gente responde. O Pré-ELA é um espaço onde o sonho encontra o estudo, onde aprender é um ato de coragem e permanecer é um gesto coletivo”, destaca a equipe do coletivo.
O Coletivo ELA funciona na Rua Maria Rita, 1798, garagem – Porto Novo – São Gonçalo.
Serviço
Pré-ELA 2026
Inscrições: 01/02/2026 a 25/03/2026
Vagas:
• 30 – Pré-Vestibular Social
• 30 – Pré-ENCCEJA
Início das aulas:
Pré-ENCCEJA: 27/03/2026 (sextas-feiras – tarde ou noite)
Pré-Vestibular Social: 28/03/2026 (sábados – 8h às 17h, com intervalo para almoço)
Informações: (21) 96576-8387
Local: Coletivo ELA – Porto Novo – São Gonçalo
Formulários de inscrição:
• Pré-Vestibular:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk5Q2PRfB2bMYAnhVd-_TQXG1rN7d1VhGNz7-V0plaIScM2Q/viewform
• Pré-ENCCEJA:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3JYv7jpw2PG55zSoJ1Rp2OxrOk-4YY_E-5Rtb35NYLWNxRA/viewform