'Ópera do Malandro' chega em nova montagem ao Teatro Municipal de São Gonçalo
Ambientada na Lapa carioca da década de 1940, a obra apresenta um retrato ácido e bem-humorado de uma sociedade marcada pela malandragem
Um dos maiores clássicos do teatro musical brasileiro, “Ópera do Malandro”, de Chico Buarque, ganha uma nova encenação em São Gonçalo através da Oficina de Teatro Gabriel Engel, grupo pioneiro no fazer teatral na cidade. O espetáculo será apresentado nos dias 14 e 15 de março, sábado e domingo, às 18h30. A obra reúne no palco os atores formandos da escola e conta com direção e adaptação de Gabriel Engel, coreografias de Ruan Guimarães e direção musical de Robson Lemos.
Ambientada na Lapa carioca da década de 1940, a obra apresenta um retrato ácido e bem-humorado de uma sociedade marcada pela malandragem, pela prostituição e pelo contrabando. Entre números musicais marcantes e situações carregadas de ironia, a montagem expõe relações de poder, corrupção e hipocrisia social — temas que permanecem atuais décadas após a criação do texto.
A trama acompanha a disputa entre o malandro Max Overseas e o empresário Duran, personagens envolvidos em esquemas com a polícia, traições e no controverso casamento de Max com Teresinha. Ao longo da narrativa, o público é conduzido por um universo vibrante e crítico, característica marcante da obra de Chico Buarque.
A montagem da Oficina de Teatro Gabriel Engel aposta em uma adaptação que aproxima o clássico do público contemporâneo, valorizando a potência política e musical da obra e evidenciando novos talentos do teatro musical da região.
Ficha Técnica
Texto: Chico Buarque
Adaptação e Direção: Gabriel Engel
Coreografias: Ruan Guimarães
Direção Musical: Robson Lemos
Preparação vocal (voz falada): Marcelle Bria
Concepção de Figurinos e Visagismo: Natália Gomes
Concepção de Cenografia: Gabriel Engel e Igor Lopes
Confecção de Cenografia: Coletivo
Sonoplastia: Gabriel Engel, Rafa Petit e Charles Alves
Operação de Sonoplastia: Rafa Petit
Iluminação: Francisco Hashiguchi
Elenco: Charles Alves, Daiana Almeida, Daniel Peçanha, Diego Hikari, Duda Albuquerque, Henry Stieboldt, Jônatas Fernando, Leisa, Letícia Souza, Marcelle Castro, Natália Gomes, Nathaniel Santos, Pietra Aranda, Rasec Rodrigues e Vaz
Produção: Oficina de Teatro Gabriel Engel
Duração: 150 minutos
Classificação indicativa: 14 anos
Ingressos:
https://www.sympla.com.br/evento/a-opera-do-malandro-em-sao-goncalo/3290404
Mais informações:
Instagram: @oficinadeteatrogabrielengel