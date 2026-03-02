'Ópera do Malandro' chega em nova montagem ao Teatro Municipal de São Gonçalo

Um dos maiores clássicos do teatro musical brasileiro, “Ópera do Malandro”, de Chico Buarque, ganha uma nova encenação em São Gonçalo através da Oficina de Teatro Gabriel Engel, grupo pioneiro no fazer teatral na cidade. O espetáculo será apresentado nos dias 14 e 15 de março, sábado e domingo, às 18h30. A obra reúne no palco os atores formandos da escola e conta com direção e adaptação de Gabriel Engel, coreografias de Ruan Guimarães e direção musical de Robson Lemos.

Ambientada na Lapa carioca da década de 1940, a obra apresenta um retrato ácido e bem-humorado de uma sociedade marcada pela malandragem, pela prostituição e pelo contrabando. Entre números musicais marcantes e situações carregadas de ironia, a montagem expõe relações de poder, corrupção e hipocrisia social — temas que permanecem atuais décadas após a criação do texto.

A trama acompanha a disputa entre o malandro Max Overseas e o empresário Duran, personagens envolvidos em esquemas com a polícia, traições e no controverso casamento de Max com Teresinha. Ao longo da narrativa, o público é conduzido por um universo vibrante e crítico, característica marcante da obra de Chico Buarque.

A montagem da Oficina de Teatro Gabriel Engel aposta em uma adaptação que aproxima o clássico do público contemporâneo, valorizando a potência política e musical da obra e evidenciando novos talentos do teatro musical da região.

Ficha Técnica

Texto: Chico Buarque

Adaptação e Direção: Gabriel Engel

Coreografias: Ruan Guimarães

Direção Musical: Robson Lemos

Preparação vocal (voz falada): Marcelle Bria

Concepção de Figurinos e Visagismo: Natália Gomes

Concepção de Cenografia: Gabriel Engel e Igor Lopes

Confecção de Cenografia: Coletivo

Sonoplastia: Gabriel Engel, Rafa Petit e Charles Alves

Operação de Sonoplastia: Rafa Petit

Iluminação: Francisco Hashiguchi

Elenco: Charles Alves, Daiana Almeida, Daniel Peçanha, Diego Hikari, Duda Albuquerque, Henry Stieboldt, Jônatas Fernando, Leisa, Letícia Souza, Marcelle Castro, Natália Gomes, Nathaniel Santos, Pietra Aranda, Rasec Rodrigues e Vaz

Produção: Oficina de Teatro Gabriel Engel

Duração: 150 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos:

https://www.sympla.com.br/evento/a-opera-do-malandro-em-sao-goncalo/3290404

Mais informações:

Instagram: @oficinadeteatrogabrielengel