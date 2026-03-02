São Gonçalo irá receber Festival do Morango dias 13 a 15 de março

O Festival do Morango promete encantar o público com um cardápio amplo, criativo e cuidadosamente elaborado - Foto: Divulgação

O público de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, já pode se preparar para um fim de semana repleto de sabores. De 13 a 15 de março, o São Gonçalo Shopping recebe dois grandes eventos gastronômicos: o tradicional Festival do Morango e o Beerland – Festival de Cervejas Artesanais, com entrada gratuita.

O Festival do Morango promete encantar o público com um cardápio amplo, criativo e cuidadosamente elaborado, tendo a fruta como protagonista em diversas versões. Entre as opções estão morango com chocolate, fondue, taças recheadas, tortas artesanais, pavês, churros, crepes, waffles, milk-shakes e sobremesas autorais que exploram combinações inovadoras de sabores.

Além dos doces, o festival também apresenta opções salgadas que utilizam o morango como ingrediente especial, surpreendendo o público com contrastes entre o doce e o salgado — uma tendência cada vez mais presente na gastronomia contemporânea.

Outro destaque é o cuidado com a qualidade dos produtos. Os morangos são selecionados e preparados na hora, garantindo frescor e uma experiência gastronômica diferenciada. O ambiente ainda se destaca por ser instagramável, atraindo famílias, casais e grupos de amigos que buscam lazer e boas experiências para compartilhar nas redes sociais.

Já o Beerland – Festival de Cervejas Artesanais traz uma curadoria especial de rótulos artesanais, com estilos que vão dos mais leves e refrescantes aos mais encorpados e intensos. A proposta é agradar tanto quem está começando a explorar o universo cervejeiro quanto os apreciadores mais experientes.

A união do Festival do Morango com o Beerland transforma o Shopping São Gonçalo em um verdadeiro polo gastronômico, reforçando a proposta de democratizar o acesso a eventos de qualidade e proporcionar experiências completas ao público da região.

Serviço:

Local: São Gonçalo Shopping – São Gonçalo (RJ)

Data: 13 a 15 de março