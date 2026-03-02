Sebrae Rio abre inscrições para programa gratuito de capacitação do Terceiro Setor

Neste ano, o número de organizações que serão selecionadas para as capacitações gratuitas passou de 60 para 80 - Foto: Divulgação/ Sebrae

Neste ano, o número de organizações que serão selecionadas para as capacitações gratuitas passou de 60 para 80 - Foto: Divulgação/ Sebrae

Para melhorar a gestão e a ampliar o impacto social de instituições que trabalham em comunidades da Região Metropolitana do Rio, o Sebrae Rio criou o programa Conexão Terceiro Setor. Neste ano, o número de organizações que serão selecionadas para as capacitações gratuitas passou de 60 para 80 e o foco é naquelas que atuam com inclusão produtiva e geração de renda. As inscrições podem ser feitas por associações, fundações ou organizações religiosas sem fins lucrativos até o dia 09 de março, de forma gratuita e pelo link https://sebraerj.com.br/projeto-conexao-terceiro-setor.

O programa Conexão tem duas etapas. Na primeira, as instituições selecionadas participam de 24 horas de oficinas com ênfase na gestão, incluindo temas como elaboração de projetos, captação de recursos e planejamento estratégico. As 20 organizações mais bem avaliadas vão para a segunda fase, onde o Sebrae oferta soluções para os seus beneficiários, com temas como: habilidades comportamentais, educação financeira, precificação e modelagem de negócios.

Leia também:

Moradores do Zumbi participam de simulado de desocupação da Defesa Civil

Sindicato faz apelo humanitário em favor da jornalista Patrícia Nunes

“A ideia é fortalecer essas organizações que são fundamentais para o empreendedorismo, a geração de renda e a inclusão social nas comunidades”, afirma o diretor de desenvolvimento Sergio Malta.

Apoio para a inclusão socioprodutiva

Nas edições de 2024 e 2025, houve a participação de 120 organizações com um total de 4.109 pessoas atendidas, entre membros e usuários. A ONG Anjos da Tia Stellinha, que trabalha com mães de favelas na Grande Tijuca, foi uma das participantes. A instituição forma 200 mulheres por mês em cursos de artesanato, culinária, cultura, beleza e tecnologia, mas a fundadora e gestora Stellinha Moraes sentia falta de uma formação empreendedora.

“Elas precisavam aprender a vender, a precificar e esses e outros conteúdos importantes para quem quer empreender são passados de forma apropriada pelo Conexão, com muito cuidado e carinho, como nosso público precisa. Hoje 54% das mulheres que passam por aqui geram renda de forma perene, por mais de seis meses”, conta Stellinha.