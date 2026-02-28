Sindicato faz apelo humanitário em favor da jornalista Patrícia Nunes

Patrícia construiu uma trajetória marcada pelo compromisso social, atuando em diversas frentes, como a defesa dos animais - Foto: Divulgação

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro vem a público manifestar total apoio à jornalista Patrícia Nunes, 54 anos, que enfrenta um quadro clínico gravíssimo e atravessa um momento de extrema fragilidade de saúde.

Patrícia construiu uma trajetória marcada pelo compromisso social, atuando em diversas frentes, como a defesa dos animais, a colaboração na construção do novo Código Estadual de Direitos dos Animais, o apoio a mulheres vítimas de violência e a assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade.

O jornalista André Freitas iniciou uma campanha solidária para ajudá-la neste momento delicado. Hoje, dia 28 de fevereiro, o jornal A Tribuna publicou a matéria intitulada “Ativista animal de Maricá enfrenta doença grave e faz apelo por ajuda para sobreviver”, destacando o gravíssimo estado de saúde de Patrícia e sua atuação nas causas sociais.

A jornalista será submetida a cirurgia no próximo dia 4 de março, necessitando de apoio urgente. Diante dessa situação, o Sindicato faz um apelo ao Governo Federal para que seja garantido, com urgência, o benefício de Auxílio-Doença junto ao INSS, e solicita à Prefeitura de Maricá que acolha e assegure todas as condições institucionais necessárias para o atendimento adequado à jornalista.

Sem benefício institucional, sem mobilidade e impossibilitada de exercer sua atividade profissional, Patrícia precisa, neste momento, de apoio financeiro, solidário e humanitário.

Quem puder contribuir pode fazê-lo por meio de transferência via PIX:

📱 (22) 99282-5755 (celular)