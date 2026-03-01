Moradores do Zumbi participam de simulado de desocupação da Defesa Civil

Este foi o primeiro simulado de desocupação de 2026 realizado na Praça do Zumbi - Foto: Divulgação - Ascom

Este foi o primeiro simulado de desocupação de 2026 realizado na Praça do Zumbi - Foto: Divulgação - Ascom

Na manhã deste sábado (28), a Defesa Civil de São Gonçalo realizou simulado de desocupação com moradores do Zumbi, como parte do projeto “São Gonçalo Resiliente”. A ação aconteceu das 9h às 12h, com o acionamento das sirenes para que a população pudesse se familiarizar com o som de alerta e aprender como agir em caso de desastres naturais na região. Durante a atividade, os agentes orientaram moradores sobre os procedimentos de evacuação e as rotas seguras.

Este foi o primeiro simulado de desocupação de 2026 realizado na Praça do Zumbi. O bairro conta com três sirenes e pontos de apoio na Escola Municipalizada Coronel Amarante e no Colégio Estadual Professora Luiza Honória do Prado. Além disso, durante o exercício, também foram repassadas informações sobre o funcionamento do sistema de alerta via mensagem de texto e outros serviços oferecidos à população.

O subsecretário de Defesa Civil, major Felipe Assumpção, destacou a importância da participação popular.

“Esses simulados são fundamentais para que a população saiba como agir de forma rápida e segura em situações de emergência. Nosso objetivo é fortalecer a cultura de prevenção e tornar São Gonçalo cada vez mais resiliente”, afirmou.

Durante a ação, agentes da Secretaria de Saúde estiveram no local realizando aferição de pressão, teste de glicemia, atendimentos odontológicos e testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). A equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) também participou, orientando moradores sobre regularização de documentos e outros serviços socioassistenciais.