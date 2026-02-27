Inscrições abertas para nova turma do projeto Jovens Comunicadores em São Gonçalo e Itaboraí

O projeto, premiado nacionalmente como tecnologia social, é destinado a jovens de 16 a 29 anos moradores de áreas periféricas - Foto: Divulgação

O projeto, premiado nacionalmente como tecnologia social, é destinado a jovens de 16 a 29 anos moradores de áreas periféricas - Foto: Divulgação

Estão abertas, entre 27 de fevereiro e 8 de março, as inscrições para nova turma do projeto Jovens Comunicadores, ação de comunicação popular voltada ao combate à desinformação em comunidades e favelas de São Gonçalo e Itaboraí. O projeto, realizado pela BemTv, é uma das ações socioambientais patrocinadas pela Petrobras.

O projeto, premiado nacionalmente como tecnologia social, é destinado a jovens de 16 a 29 anos moradores de áreas periféricas, preferencialmente estudantes ou egressos da escola pública ou de programas da rede socioassistencial, que tenham interesse em aprender sobre comunicação e participação social, incidindo diretamente na qualidade de vida e garantia de direitos de suas comunidades. Serão oferecidas 100 vagas com prioridade na participação de mulheres e da juventude negra. O ciclo de formação tem duração de três meses, com início das aulas em março em formato híbrido: encontros on-line e atividades presenciais, em espaços parceiros nos territórios.

Leia também:

São Gonçalo abre vagas para curso gratuito de taifeiro offshore

Niterói e São Gonçalo seguem sob alerta de chuvas fortes e risco de alagamentos; Confira!

Ao longo do ciclo formativo, cada participante recebe formação em comunicação popular, tecnologia da informação e direitos dos cidadãos, articulando teoria e prática em oficinas de vídeo, fotografia, produção de texto, áudio, inteligência artificial, redes sociais e comunicação comunitária. A partir desses encontros, os jovens produzem conteúdos informativos que são distribuídos via WhatsApp, em listas de transmissão construídas por eles com contatos de familiares, amigos e moradores de suas comunidades.

Em edições anteriores, a rede de Jovens Comunicadores já envolveu mais de 70 mil moradores em territórios populares, com o envio semanal de informações seguras sobre saúde, proteção social, educação e cultura.

“Em um tempo onde a inteligência artificial, as fake news e a desinformação são uma ameaça à democracia, hackear essas ferramentas e utilizá-las a favor da sociedade são fundamentais para a garantia aos direitos de todos nós. O Jovens Comunicadores é uma formação que fortalece o olhar crítico sobre o território, incentiva a participação social e cria uma rede de informação segura que circula diretamente entre moradores de favelas e periferias”, afirma Matheus Magalhães, coordenador do projeto.

O projeto Jovens Comunicadores tem como objetivo geral ampliar as perspectivas de vida de jovens moradores de comunidades de baixa renda da região metropolitana do Rio de Janeiro, por meio de ações de educação e inclusão no mundo do trabalho. Além da formação, o projeto oferece bolsa-auxílio mensal, contribuindo para a permanência dos jovens nas atividades e para o reforço da renda familiar.

O projeto é realizado pela BemTv - Educação e Comunicação, com parceria da Pluriverso e do CAAIDS, patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Governo do Estado, Petrobras e Governo Federal, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Para saber mais sobre as inscrições, o processo seletivo acesse o site www.bemtv.org.br

Sobre a BemTv

A BemTv é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que desde 1992, trabalha com mídia e educação junto a adolescentes e jovens nos territórios populares de Niterói e São Gonçalo, com objetivo de construir, junto com as juventudes, uma sociedade mais igualitária.

Contatos

dani@bemtv.org.br

carolina@bemtv.org.br

veronica@bemtv.org.br

Telefone: (21) 3604-1500 // (21) 98206-4717 // (21) 98829-6180

Endereço: Rua Dr. Cotrim Silva, 04 – Centro. Niterói / Rio de Janeiro

Nas redes:

https://bemtv.org.br/

https://www.instagram.com/bem.tv/

https://www.facebook.com/bemtv.oficial