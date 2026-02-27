São Gonçalo abre vagas para curso gratuito de taifeiro offshore

Esse é mais um curso que faz parte da iniciativa “Empregos Azuis – Um Mar de Oportunidades" - Foto: DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo está com vagas abertas para o curso profissionalizante gratuito de taifeiro offshore. Com aulas a partir do dia 9 de março, das 9h às 17h de segunda a sexta-feira) o curso será realizado no CIEP 250 – Rosendo Rica Marcos, no Gradim.

O candidato deve ter a idade mínima de 18 anos e o ensino fundamental completo. Para se inscrever, basta preencher o formulário online disponível no link a seguir: https://forms.gle/6r8XzQRUHs9ZDgzN6. As inscrições estarão abertas o dia 5 de março.

No curso, os alunos aprenderão atividades de apoio operacional a bordo de embarcações e plataformas offshore, abrangendo a limpeza, higienização, organização e conservação de áreas comuns e operacionais, bem como o suporte aos serviços de alimentação, hotelaria marítima e demais rotinas logísticas essenciais ao adequado funcionamento da unidade.

Esse é mais um curso que faz parte da iniciativa “Empregos Azuis – Um Mar de Oportunidades”. As vagas estão sendo oferecidas após a assinatura de um termo de cooperação feito entre a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar (Seenemar).