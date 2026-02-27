Niterói e São Gonçalo seguem sob alerta de chuvas fortes e risco de alagamentos; Confira!

Fortes chuvas continuam atingindo o estado do Rio de Janeiro e colocam Niterói e São Gonçalo em alerta para inundações e deslizamentos. Segundo a Secretaria de Estado da Defesa Civil, a previsão aponta para precipitações moderadas na Região Metropolitana. Confira a previsão do tempo para São Gonçalo e Niterói nos próximos dias.

De acordo com o Climatempo, ambas as cidades continuarão sob influência de chuvas nesta sexta-feira (27) e durante o final de semana.

São Gonçalo

Sexta-feira (27): O dia será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde, enquanto a noite será chuvosa. Durante o dia tem 97% de chance de chuva, sendo esperado 18.4mm de chuva. A temperatura máxima chega a 26ºC e a mínima a 25ºC.

Sábado (28): O dia será de céu nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens, e noite com muita nebulosidade. No sábado as chances de chuva giram em torno de 87%, sendo esperado 0,7mm. A temperatura máxima chega a 28ºC e a mínima a 24ºC.

Domingo (29): O dia será de sol com muitas nuvens ao longo do dia mas com períodos de céu nublado. À noite com muitas nuvens. No domingo as chances de chuva ficam em torno de 72%. A temperatura máxima chega a 27ºC e a mínima a 22ºC.

Niterói

Sexta-feira (27): O dia será de sol com aumento de nuvens e pancadas no fim da manhã e à tarde, enquanto a noite será chuvosa. Durante o dia tem 96% de chance de chuva, sendo esperado 22.5 mm. A temperatura máxima chega a 26ºC e a mínima de 25ºC.

Sábado (28): O dia será de sol com muitas nuvens ao longo do dia, mas com períodos de céu nublado. À noite com muitas nuvens. No domingo as chances de chuva ficam em torno de 85%. A temperatura máxima chega a 27ºC e a mínima a 24ºC.

Domingo (29): O dia será de sol com muitas nuvens ao longo do dia mas com períodos de céu nublado. À noite com muitas nuvens. No domingo as chances de chuva ficam em torno de 72%. A temperatura máxima chega a 26ºC e a mínima a 23ºC.