Correios: Estão abertas as inscrições para o 55º Concurso Internacional de Cartas

Escolas públicas e privadas de todo o Brasil podem realizar as inscrições para o 55º Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado no Brasil pelos Correios e voltado para estudantes de até 15 anos.​

O tema deste ano é: "Escreva uma carta a um amigo explicando a importância das relações humanas num mundo digital". As inscrições, que vão até o dia 27 de março, devem ser realizadas pelas escolas que selecionam, entre as redações de seus estudantes, até duas cartas para representá-las.​

O Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens é promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) que coordena políticas e serviços postais entre as nações e o sistema postal internacional. O certame tem o objetivo de fomentar a escrita e a alfabetização, incentivando a expressão da criatividade e o desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes.​

No Brasil, a realização do concurso fica a cargo dos Correios e é desenvolvido em três fases: escolar, estadual e nacional. A primeira melhor redação de cada estado segue para a fase nacional, onde serão selecionadas as três melhores cartas. A primeira colocada irá representar o Brasil na fase internacional, que fica a cargo da UPU.​

Premiação – O estudante autor da melhor redação na fase nacional recebe prêmio de R$ 7.500 em dinheiro e sua escola, R$ 7.875. O segundo e o terceiro colocados da etapa nacional também recebem premiação, de R$ 6 mil e R$ 4.500, respectivamente – e suas escolas recebem R$ 6.375 e R$ 4.875.​

Na fase regional, o prêmio é de R$ 1.725 para o autor da melhor redação e de R$ 1.875 para sua escola.​

Histórico – O Brasil é o segundo país mais bem colocado, com 3 medalhas de ouro (1972, 1988 e 2006), 2 de prata (1978 e 1980), 2 medalhas de bronze (1992 e 2015) e 7 menções honrosas (2009, 2012, 2016, 2017, 2018, 2023 e 2025). O país só fica atrás da China, que possui 5 medalhas de ouro.​

Na última edição, em 2025, foram 3.241 cartas encaminhadas, sendo 2.158 escolas participantes. Destas, 739 eram de particulares e 1419, públicas. O Brasil ganhou menção honrosa com a carta de Beatriz Kfouri Azevedo, aluna da escola Canadense Bilíngue - Maple Bear de Aracajú, em Sergipe. A carta vencedora da etapa internacional foi de um estudante da Turquia.

Por meio do Concurso Internacional de Redação de Cartas, os Correios fortalecem sua atuação como agentes públicos do governo federal, por meio de ações voltadas para a educação de jovens, e reforçando o importante papel de responsabilidade social que a estatal vem desenvolvendo junto à sociedade.​

Mais informações estão disponíveis na página do concurso, no site dos Correios.