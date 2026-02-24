Prefeitura oferece vagas de emprego em mais uma edição do Oportunidades

O evento é realizado em parceria da Subsecretaria de Trabalho com o Sistema Nacional de Emprego (Sine) - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, irá realizar uma nova edição do Programa Oportunidades nesta quinta-feira (26), das 9h às 16h, no Sine Alcântara. O evento é realizado em parceria da Subsecretaria de Trabalho com o Sistema Nacional de Emprego (Sine).

O Oportunidades tem como objetivo encaminhar gonçalenses para vagas de emprego, além de promover aproximação entre trabalhadores, empresas e instituições parceiras. Durante o Oportunidades, as pessoas são encaminhadas para entrevistas em vagas de emprego que se encaixam em seus perfis. Quem não consegue encaminhamento no dia, tem o currículo incluído no sistema e pode ser chamada para futuras oportunidades.

A ação também facilita o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor com atendimentos relacionados ao Microempreendedor Individual (MEI), como regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros.

Serviço:

O Sine Alcântara está localizado na Rua Doutor Alfredo Backer, 500, lojas 11 e 12, Alcântara.