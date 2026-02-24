Faetec e Cisco abrem vagas para curso on-line na área de segurança digital

O curso tem duração de 6 horas e segue o ritmo do próprio aluno, de forma totalmente independente - Foto: Divulgação

O curso tem duração de 6 horas e segue o ritmo do próprio aluno, de forma totalmente independente - Foto: Divulgação

O curso de Introdução à Cibersegurança é promovido pela Cisco em parceria com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e o Governo do Estado. As aulas serão liberadas a partir do dia 09 e se estendem até o dia 29 de março de 2026, de forma totalmente on-line e gratuita. Os interessados podem se inscrever preenchendo o formulário até o último dia da capacitação (29/03), mas devem concluir todas as atividades obrigatórias até esta mesma data, que marca o encerramento da 12ª edição da Maratona de Cibereducação.

O curso tem duração de 6 horas e segue o ritmo do próprio aluno, de forma totalmente independente, podendo estudar pelo notebook ou celular, sem precisar se preocupar com horários fixos de videochamadas. Durante as aulas, serão abordados temas como as principais ameaças cibernéticas, conceitos de redes e proteção de dados, além de oportunidades na carreira em cibersegurança.

Leia também

➣ Feirão Serasa Limpa Nome: Mais de 2 mil empresas se unem para mutirão de negociação de dívidas

➣ Curso em Niterói oferece oficina de escrita literária aberta ao público a partir de março

Para conseguir o certificado internacional, é necessário concluir os módulos, questionários, pesquisa de conclusão de curso e o exame final, atingindo a nota mínima exigida pela parceria. Os estudantes que cumprirem todos os requisitos estarão automaticamente aptos para a fase de seleção (realizada pela própria CISCO), que pode abrir caminho para outras capacitações em segurança da informação e oportunidades de estágio ou emprego no setor.

Durante o período da Maratona, os participantes terão acesso a materiais didáticos e suporte por meio de um canal no Telegram. As inscrições devem ser feitas diretamente no site oficial do curso https://www.netacad.com/courses/introduction-to-cybersecurity?courseLang=pt-BR&instance_id=24ed2be1-4a52-452f-af15-d40251b5b79a

"Investir na educação em segurança digital é garantir que nossos alunos estejam um passo à frente no mercado de trabalho. Essa parceria com a Cisco abre portas para o setor que mais cresce no mundo.", afirma o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.

‘’Participar da Maratona de Cibereducação é um passo decisivo para quem quer se destacar. Estamos entregando ao aluno a chance de conquistar uma certificação internacional. O nosso objetivo é transformar a curiosidade em carreira e o talento em oportunidades.’’, comenta o presidente da Faetec, Alexandre Valle.

A cibersegurança é hoje uma das áreas mais estratégicas para o mercado de trabalho. Conhecer esse tema significa estar preparado para proteger dados, sistemas e pessoas em um mundo cada vez mais digital. A Faetec, em parceria com a Cisco, reafirma seu compromisso com a qualificação profissional ao oferecer oportunidades gratuitas e de qualidade internacional.