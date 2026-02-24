Feirão Serasa Limpa Nome: Mais de 2 mil empresas se unem para mutirão de negociação de dívidas

Desde a segunda-feira (23), consumidores podem renegociar dívidas, com descontos de até 99%. Nesta 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, maior mutirão de negociação de dívidas do Brasil, a iniciativa reúne mais de 2 mil empresas parceiras e conta, mais uma vez, com o apoio dos Correios, que oferecem atendimento presencial gratuito em mais de 7 mil agências espalhadas pelo país.

O Feirão busca conter a alta da inadimplência neste início de ano. Ao todo, são mais de 620 milhões de ofertas disponíveis em âmbito nacional, contemplando dívidas com bancos, financeiras, empresas de contas básicas, como água, luz e gás, operadoras de telefonia, securitizadoras e diversos outros segmentos.

Só no estado do Rio de Janeiro, mais de 13 milhões consumidores têm acesso a 59 milhões de ofertas, com possibilidade de quitação via Pix, garantindo a baixa da negativação instantânea e o nome limpo na hora, além do reflexo positivo imediato no Serasa Score.

Pela primeira vez, o Feirão reúne um número recorde empresas parceiras, o que representa um aumento de 32,6% em relação à edição realizada em novembro de 2025. A ampliação do ecossistema de parceiros reforça o compromisso da Serasa em oferecer condições reais de negociação, adaptadas à diversidade do perfil financeiro dos brasileiros.

Inadimplência pede por mutirões emergenciais

De acordo com o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, o Brasil encerrou o mês de janeiro com 81,3 milhões de consumidores inadimplentes, um crescimento de 71.317 pessoas em relação a dezembro de 2025.

Atualmente, o país soma 327 milhões de débitos ativos, que totalizam R$ 524 bilhões em dívidas. Entre os principais segmentos responsáveis pelas pendências financeiras estão bancos e cartões de crédito (26,3%), contas básicas (22%) e empresas financeiras (19,8%), instituições que oferecem crédito, mas não se enquadram como bancos tradicionais.

No estado são mais de 7,9 milhões de inadimplentes com 30 milhões de dívidas que somam R$ 51 bilhões em dívidas. Os principais débitos se concentram nos segmentos de contas básicas, bancos/cartões e financeiras.

Ainda assim, a busca pela regularização financeira segue elevada. Na última edição do Feirão Serasa Limpa Nome, realizada entre novembro e dezembro do ano passado, os brasileiros fecharam mais de 10,2 milhões de acordos, evidenciando o interesse crescente da população por alternativas que viabilizem a retomada do equilíbrio financeiro.

“A inadimplência não é apenas um reflexo de atrasos pontuais, mas de um contexto econômico que pressiona o orçamento das famílias e dificulta o planejamento financeiro de longo prazo”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa. “Por isso, o Feirão vai além da negociação de dívidas e pode ser o primeiro passo de uma jornada de educação financeira, ao permitir que o consumidor entenda sua situação, renegocie compromissos em condições mais justas e volte a planejar o futuro com mais clareza”.

Para aproveitar as ofertas, os consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da Serasa e negociar com descontos de forma online:

· Site: http://www.serasalimpanome.com.br

· App Serasa no Google Play e App Store

· Whatsapp: Número oficial (11) 99575-2096

Além do ambiente digital, o Feirão também conta com atendimento presencial gratuito nas mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo território nacional sem qualquer cobrança de taxa até 1º de abril. Para realizar a negociação, basta que o titular da dívida apresente um documento oficial com foto. As ofertas e condições disponíveis nas agências são as mesmas que constam no site e no aplicativo da Serasa.

“A parceria com os Correios amplia significativamente o alcance do Feirão, levando a renegociação de dívidas a regiões onde o atendimento presencial ainda é essencial. Nosso objetivo é garantir que ninguém fique de fora por falta de acesso digital, promovendo inclusão financeira, conveniência e segurança em todo o processo”, destaca Aline Maciel.

Para o presidente dos Correios, Emmanoal Rondon, a parceria é mais uma iniciativa que demonstra o compromisso da estatal com o atendimento humanizado, a inclusão social e a oferta de serviços que impactam positivamente a vida dos brasileiros. “Os Correios têm um papel fundamental na prestação de serviços à população, especialmente por estarem presentes em todo o país. Essa parceria com o Serasa amplia o acesso da população à negociação de dívidas, levando informação, orientação e oportunidades reais de regularização financeira a quem mais precisa”, ressalta o executivo.