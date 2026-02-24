Curso em Niterói oferece oficina de escrita literária aberta ao público a partir de março

Durante os encontros, serão trabalhados leitura, produção textual, repertório literário e construção da autoria - Foto: Divulgação/Marina Agrelo/Pexels

O Curso Escriturando, em Icaraí, Niterói, inicia no dia 14 de março a oficina literária “Literatura, Conexões e Autoria”, voltada para quem deseja desenvolver a escrita autoral. A atividade será ministrada pelos professores Fábia Marucci e Winter Bastos, com encontros quinzenais aos sábados pela manhã.

A oficina acontece de março a outubro, com aulas independentes entre si. Cada participante pode escolher quantos encontros deseja frequentar. O valor é de R$ 75 por aula, o que permite ao aluno montar sua própria frequência de acordo com interesse e disponibilidade.

Durante os encontros, serão trabalhados leitura, produção textual, repertório literário e construção da autoria. Ao final do período, a proposta é reunir textos produzidos pelos alunos em uma publicação coletiva, em formato de livro.

A professora Fábia Marucci é doutora pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestre em Letras e atua há 18 anos como docente universitária. Desde 2018, coordena o projeto Escriturando, espaço cultural em Icaraí que oferece oficinas de produção textual, clubes do livro e cursos de escrita para diferentes faixas etárias. Também é editora e revisora colaboradora da Editora Proverbo.

Já Winter Bastos é mestre em Literatura Brasileira pela UFF, autor dos livros Prisões de Estimação (2019) e Malandragem, Revolta e Anarquia: João Antônio, Antônio Fraga e Lima Barreto (2005). O escritor possui contos publicados em antologias e já recebeu menções honrosas em prêmios literários municipais e universitários.

A oficina é voltada tanto para iniciantes quanto para pessoas que já escrevem e desejam aperfeiçoar sua produção literária em um ambiente de troca e acompanhamento qualificado.

Serviço

Oficina: Literatura, Conexões e Autoria

Início: 14 de março

Local: Curso Escriturando

Endereço: Rua Otávio Carneiro, 143, sala 403 – Icaraí – Niterói

Horário: Café às 8h30 | Oficina das 9h às 12h

Valor: R$ 75 por encontro (participação livre em quantas aulas desejar)

Informações:

Instagram: @escriturandobr e @literaturanavaranda.niteroi.rj