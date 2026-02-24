Governo do Estado divulga, esta semana, 2,2 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

As oportunidades exigem diferentes níveis de escolaridade, entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, além de experiência na função - Foto: Reprodução - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Governo do Estado está disponibilizando, esta semana, 2.244 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 970 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.274 vagas ofertadas pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Na Região Metropolitana são oferecidos salários de até R$ 6.484 para a função de vidraceiro (colocador de vidros), em Jacarepaguá, e é necessário ter experiência anterior. Há também vagas com remuneração de dois a três salários mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863) para as funções de motorista carreteiro, auxiliar de almoxarifado, técnico em segurança do trabalho e serralheiro, distribuídas por bairros como Centro, Pavuna e Taquara. As oportunidades exigem diferentes níveis de escolaridade, entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, além de experiência na função.

Existem, ainda, 162 vagas, com remuneração de até dois salários mínimos, exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs), tais como colocador de asfalto, pedreiro, carpinteiro e servente de obras.

Na Região Serrana, todas as 90 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.621 a R$ 3.242), para funções como as de auxiliar geral de conservação de vias permanentes e técnico de enfermagem do trabalho.

Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 46 oportunidades, tais como analista de marketing, balconista e auxiliar de cozinha, para diferentes níveis de escolaridade.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (76,2%) e Comércio (23,8%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (35,1%) e oferece até dois salários mínimos (62,5%).

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/.

Uma parceria entre a secretaria e o CIEE resultou na oferta de 1.274 estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.