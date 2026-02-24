PRF apreende carro adulterado em Niterói

Na noite do domingo (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um automóvel adulterado que transitava próximo ao pedágio da Ponte Rio-Niterói (BR-101). O motorista foi detido, suspeito do crime de receptação.

A ação aconteceu por volta das 18h30, quando uma equipe da PRF deu ordem de parada a um carro que circulava na altura do km 322. Durante a abordagem, os agentes iniciaram uma vistoria no automóvel e constataram diversos sinais identificadores adulterados e um registro de roubo ocorrido no ano de 2022.

Leia também:

Polícia Civil convoca milhares de pessoas para receber celulares recuperados em investigações

Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Rio e mais 13 estados

Quando questionado acerca da origem do veículo, o condutor afirmou aos policiais que o carro era seu e que havia sido recuperado de um roubo. O suspeito também disse ter ciência de que os sinais identificadores haviam sido adulterados. No entanto, por motivos particulares, preferiu não fazer a remarcação dos caracteres, conforme prevê a legislação.

O homem e o automóvel foram encaminhados para a 76ª DP, onde o caso foi registrado.