GM de São Gonçalo prende três pessoas por furto de cabos

Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam três pessoas acusadas de furto de cabos em duas ocorrências neste domingo (22). Um homem foi preso na Praça Chico Mendes e outras duas pessoas na Praça do Colubandê. Ambas as ações foram flagradas pelas câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

Por volta das 16h40, uma equipe da Guarda que estava de plantão foi acionada após as câmeras da CSSG flagrarem um furto de cabos na Praça Chico Mendes. No endereço, o suspeito foi localizado, abordado e algemado. Com ele, foram encontrados quatro metros de cabo e uma faca. Ele foi levado para a 74ª DP (Alcântara), sendo encaminhado em seguida para a 73ª DP (Neves), onde permanece preso.

Por volta das 23h do mesmo dia, uma outra equipe foi acionada para verificar um novo furto de cabos na Praça do Colubandê. Duas pessoas foram localizadas e abordadas. Com elas, foram encontrados 15 metros de cabo e duas facas utilizadas para o corte do material. Elas também estão presas na 73ª DP (Neves).