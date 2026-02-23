Sine Itaboraí divulga novas oportunidades de emprego para moradores do município
Unidade oferece vagas em diversas áreas, incluindo oportunidades para PCD
A Prefeitura de Itaboraí, por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE), informa que estão abertas novas vagas de trabalho para moradores do município. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de experiência, reforçando o compromisso da gestão municipal com a geração de emprego e renda.
Há vagas para os setores de comércio, serviços e operação de máquinas, além de oportunidades destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). Os candidatos devem estar atentos aos requisitos exigidos para cada função.
As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Sine Itaboraí, localizado na Rua José Leandro, nº 47, Centro.
Confira as vagas disponíveis:
Operador de Caixa
Requisitos: Experiência na função.
Padeiro
Requisitos: Experiência na função.
Açougueiro
Requisitos: Experiência na função.
Repositor
Requisitos: Experiência na função.
Repositor de Hortifruti
Requisitos: Experiência na função.
Operador de Retroescavadeira
Requisitos: Experiência na função.
Instalador de Energia Solar
Requisitos: Experiência na função.
Tratorista
Requisitos: Experiência na função, preferencialmente com atuação em trator de roçada mecanizada; CNH categoria C com EAR (Exerce Atividade Remunerada).
PCD – Diversas Funções
Requisitos: Laudo médico atualizado.
PCD – Atendente de Cinema
Requisitos: Não é necessário ter experiência; disponibilidade para aprender e flexibilidade de horário. Vaga destinada a homens e mulheres.
Motorista Munck/Prancha
Requisitos: CNH categoria D; curso certificado coletivo; experiência na função e na operação de caminhão munck e prancha.
A Prefeitura reforça a importância de os interessados comparecerem ao Sine munidos de carteira de trabalho digital ou física e comprovante de residência atualizado , para facilitar o atendimento e o encaminhamento às oportunidades disponíveis.