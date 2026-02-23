Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Sine Itaboraí divulga novas oportunidades de emprego para moradores do município

Unidade oferece vagas em diversas áreas, incluindo oportunidades para PCD

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de fevereiro de 2026 - 10:27
As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Sine Itaboraí
A Prefeitura de Itaboraí, por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE), informa que estão abertas novas vagas de trabalho para moradores do município. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de experiência, reforçando o compromisso da gestão municipal com a geração de emprego e renda.

Há vagas para os setores de comércio, serviços e operação de máquinas, além de oportunidades destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). Os candidatos devem estar atentos aos requisitos exigidos para cada função.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Sine Itaboraí, localizado na Rua José Leandro, nº 47, Centro.

Confira as vagas disponíveis:

Operador de Caixa

Requisitos: Experiência na função.

Padeiro

Requisitos: Experiência na função.

Açougueiro

Requisitos: Experiência na função.

Repositor

Requisitos: Experiência na função.

Repositor de Hortifruti

Requisitos: Experiência na função.

Operador de Retroescavadeira

Requisitos: Experiência na função.

Instalador de Energia Solar

Requisitos: Experiência na função.

Tratorista

Requisitos: Experiência na função, preferencialmente com atuação em trator de roçada mecanizada; CNH categoria C com EAR (Exerce Atividade Remunerada).

PCD – Diversas Funções

Requisitos: Laudo médico atualizado.

PCD – Atendente de Cinema

Requisitos: Não é necessário ter experiência; disponibilidade para aprender e flexibilidade de horário. Vaga destinada a homens e mulheres.

Motorista Munck/Prancha

Requisitos: CNH categoria D; curso certificado coletivo; experiência na função e na operação de caminhão munck e prancha.

A Prefeitura reforça a importância de os interessados comparecerem ao Sine munidos de carteira de trabalho digital ou física e comprovante de residência atualizado , para facilitar o atendimento e o encaminhamento às oportunidades disponíveis.

