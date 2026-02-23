Atenção, motoristas! BR-101 terá interdições noturnas em São Gonçalo

A medida é necessária para viabilizar a instalação da estrutura de cobertura que será posicionada sobre a pista - Foto: Divulgação

O trânsito na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), em São Gonçalo, sofrerá interdições temporárias na altura do quilômetro 314 para a realização de etapas das obras da nova Unidade Operacional (UOP) da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A medida é necessária para viabilizar a instalação da estrutura de cobertura que será posicionada sobre a pista.

O primeiro dia de fechamento será na próxima terça-feira (24). As intervenções estão previstas para ocorrer sempre às terças, quartas e quintas-feiras, das 22h às 5h, conforme a necessidade operacional, podendo finalizar antes do horário programado. As interrupções no trânsito não acontecerão nos dois sentidos de forma simultânea, sendo alternadamente. As obras devem durar aproximadamente oito semanas.

Pontos de desvios

Durante os fechamentos, os motoristas deverão seguir os seguintes desvios:

• Sentido Itaboraí: saída no km 316 (Gradim), com retorno no km 313, na altura do Shopping São Gonçalo.

• Sentido Rio de Janeiro: saída no km 313 (Shopping São Gonçalo), com retorno no km 316 (Gradim).

A PRF informa que a instalação da cobertura exige o uso de equipamentos de grande porte e a ocupação da pista, tornando indispensável a suspensão temporária do fluxo de veículos.

A nova Unidade Operacional integra o projeto de modernização da estrutura do órgão na região, com foco na ampliação da fiscalização, no reforço da segurança pública e na melhoria do atendimento aos usuários da rodovia.

A operação contará com o apoio da concessionária responsável pela administração da rodovia, além da Secretaria Municipal de Trânsito de São Gonçalo e da Guarda Municipal. As equipes atuarão de forma integrada na orientação dos condutores, controle do tráfego e reforço da sinalização.

Os usuários também serão informados sobre as interdições por meio dos painéis de mensagens – letreiros luminosos – instalados ao longo da rodovia. A recomendação é que os motoristas programem seus deslocamentos com antecedência, a fim de minimizar possíveis impactos ao trafegar pela região nos dias e horários previstos para as intervenções.