Explosão em tanque de combustível deixa dois funcionários mortos em Volta Redonda

Na madrugada deste domingo (22), uma explosão de um tanque de combustível deu início a um incêndio em Volta Redonda, Sul Fluminense. O incidente aconteceu na fábrica da empresa Vibra (antiga base da Petrobras), no bairro Vila Americana. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram extintas, e as equipes realizaram o resfriamento do tanque atingido para evitar resignação.

Os militares socorreram uma pessoa que foi encaminhada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. O seu estado de saúde é considerado grave. Dois homens que estavam desaparecidos foram encontrados na madrugada de hoje (23), dentro do tanque que explodiu. Os corpos são de trabalhadores, de 28 e 29 anos. Eles, assim como o sobrevivente, são funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviço para Vibra, responsável pela fábrica onde o incidente ocorreu.

Leia também:

Atenção, motoristas! BR-101 terá interdições noturnas em São Gonçalo

Zagueiro do Bragantino pode pegar até 10 jogos de suspensão por fala machista contra árbitra; entenda!

Segundo a Vibra, o trio realizava um serviço de manutenção quando a explosão aconteceu. O caso é investigado pela 93ª DP (Volta Redonda). A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.

As vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços. De acordo com a prefeitura, a Vibra está providenciando o deslocamento para Volta Redonda dos familiares da vítima que está internada e dos funcionários mortos, que são de outros estados, garantido apoio logístico e estrutura para recebê-los.

