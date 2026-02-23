Drogarias Tamoio abre 40 vagas para atendente de loja; Confira!

Criada em São Gonçalo, a Drogarias Tamoio é uma marca presente em Niterói, Região dos Lagos, Serrana, Norte e Sul Fluminense - Foto: Divulgação

Criada em São Gonçalo, a Drogarias Tamoio é uma marca presente em Niterói, Região dos Lagos, Serrana, Norte e Sul Fluminense - Foto: Divulgação

A Drogarias Tamoio anuncia a abertura de 40 oportunidades para o cargo de atendente de loja, sendo 20 oportunidades na região oceânica de Niterói, e 20 em Nova Friburgo. As contratações são para início imediato, com atuação nas unidades da rede.

As vagas são destinadas a candidatos com ensino médio completo e não exigem experiência anterior. Em Niterói, os interessados podem se candidatar através do link oficial. Já para Nova Friburgo, os candidatos devem acessar o link e finalizar a inscrição.

Leia também:

Carnaval seguro: 22 armas falsas e 53 objetos cortantes apreendidos no RJ

Segurança desaparece após relatar ter sido baleado em Niterói

Entre as atribuições do cargo estão o atendimento aos clientes no salão de vendas, a organização dos setores conforme os padrões comerciais, a operação do ponto de venda com inclusão no programa de pontos e fidelidade.

Serviço:

Atendente de loja - Niterói (região oceânica): https://prd-pc1.lg.com.br/Vagas/c/E9BF964D-4EB2-4FFC-A661-75571AB0F49B/p/grupoprofarma/pt-BR/PaginaCarreira/Index

Atendente de loja - Nova Friburgo: https://prd-pc1.lg.com.br/Vagas/grupoprofarma/grupoprofarma/Vaga/Divulgacao?codigo=931

Criada em São Gonçalo, a Drogarias Tamoio é uma marca presente em Niterói, Região dos Lagos, Serrana, Norte e Sul Fluminense. Com mais de 90 lojas, é uma das bandeiras que integram a Rede d1000, também composta pela Drogasmil, Farmalife e Drogaria Rosário.

Para saber mais, acesse www.drogariastamoio.com.br