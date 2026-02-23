Carnaval seguro: 22 armas falsas e 53 objetos cortantes apreendidos no RJ

As apreensões ocorreram principalmente nas barreiras de revista instaladas nos principais acessos aos circuitos dos blocos e da Sapucaí - Foto: Divulgação

As apreensões ocorreram principalmente nas barreiras de revista instaladas nos principais acessos aos circuitos dos blocos e da Sapucaí - Foto: Divulgação

O esquema especial de segurança montado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para este fim de semana de Carnaval resultou na apreensão de 22 simulacros de armas de fogo e 53 objetos perfurocortantes, além da condução de oito suspeitos a delegacias. As ocorrências aconteceram durante megablocos, no Centro do Rio, e no entorno do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Entre os conduzidos está um homem acusado de agredir duas turistas estrangeiras, uma canadense e outra neozelandesa, e um homem com mandado de prisão em aberto.

As apreensões ocorreram principalmente nas barreiras de revista instaladas nos principais acessos aos circuitos dos blocos e da Sapucaí — medida estratégica adotada para impedir a entrada de materiais ilícitos e ampliar a proteção dos foliões.

"Planejamos um esquema de segurança robusto, com policiamento ostensivo, barreiras de revista e uso intensivo de tecnologia. Essas apreensões mostram que o trabalho preventivo está funcionando e garantindo que o Carnaval seja uma festa de alegria, mas também de ordem e proteção para todos", afirmou o governador Cláudio Castro.

Atuação nos megablocos

No cortejo do Monobloco, realizado neste domingo (22/02), na região central da capital, três suspeitos foram conduzidos à delegacia. As apreensões ocorreram durante abordagens preventivas nos pontos de bloqueio e revista.

Já no Bloco da Cantora Anitta, no sábado (21/02), foram recolhidos 30 objetos perfurocortantes, 20 simulacros de arma de fogo e 12 “torturadores” nas barreiras montadas nos acessos ao circuito.

Para garantir a dispersão tranquila dos milhares de foliões, a Polícia Militar manteve policiamento reforçado no entorno da Cinelândia, com atenção especial aos acessos ao MetrôRio, às estações do VLT e aos principais pontos de ônibus da região.

O esquema contou com presença ostensiva, equipes de revista, monitoramento tecnológico e atuação integrada das unidades operacionais, assegurando pronta resposta a qualquer situação suspeita.

Reforço no Sambódromo

Nas proximidades do Sambódromo, entre a noite de sábado (21/02) e a madrugada de domingo (22/02), cinco pessoas foram conduzidas à delegacia, entre elas um adolescente e um homem com mandado de prisão em aberto. Uma motocicleta com registro de roubo também foi recuperada.

Durante o período de Carnaval, o Governo do Estado reforçou a segurança com tecnologia de ponta. O sistema de reconhecimento facial operou com apoio de drones e câmeras instaladas em pontos estratégicos. Neste ano, a Secretaria de Estado de Polícia Militar também passou a utilizar mais de 380 viaturas equipadas com câmeras de reconhecimento facial e sistemas de leitura de placas.

"O resultado demonstra a eficiência do planejamento estratégico adotado pelo Governo do Estado. Atuamos com prevenção, presença qualificada e tecnologia integrada, retirando de circulação objetos que poderiam colocar em risco a integridade dos foliões", destacou o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes.