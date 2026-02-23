Segunda parcela do IPVA 2026 tem mais vencimentos ao longo desta semana

O pagamento do imposto deve ser realizado por meio do Documento de Arrecadação do Rio de Janeiro (DARJ) - Foto: Divulgação/ Agência Brasil

Novos finais de placa têm vencimento da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 agendados a partir desta segunda-feira (23/02). O período da prosseguimento no calendário de pagamentos do tributo e contempla as placas terminadas em 1, 2, 3, 4 e 5.

O pagamento do imposto deve ser realizado por meio do Documento de Arrecadação do Rio de Janeiro (DARJ), disponível no hotsite do IPVA: https://ipva2025.fazenda.rj.gov.br/. Para emitir a guia, o contribuinte deve informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O procedimento também é válido para quem perdeu a primeira parcela. A cota em atraso terá incidência de multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mais juros.

O pagamento poderá ser realizado via Pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras, nos bancos parceiros da Fazenda Estadual (Bradesco, Itaú, Santander e SICOOB). Caso a modalidade de pagamento escolhida seja Pix, o contribuinte deve se atentar às seguintes informações no aplicativo do banco antes confirmar a transação: o CNPJ 42.498.675/0001-52 e o nome do favorecido “SEFAZ RJ – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ”.

O valor do tributo é calculado por meio da aplicação das alíquotas estabelecidas em lei (4% para carros flex, 2% para motos, 1,5% para carros movidos a GNV e 0,5% para veículos movidos exclusivamente a energia elétrica) sobre os valores venais (preços de mercado) dos veículos, calculados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A modalidade Pix segue como a preferida entre os contribuintes, sendo mais de 60% da escolha entre os DARJs quitados.

Confira o calendário:

| Final de Placa | 2ª parcela | 3ª parcela |

| -------------- | ---------- | ---------- |

| 0 | 20/fev | 23/mar |

| 1 | 23/fev | 26/mar |

| 2 | 24/fev | 27/mar |

| 3 | 25/fev | 30/mar |

| 4 | 26/fev | 31/mar |

| 5 | 27/fev | 01/abr |

| 6 | 02/mar | 06/abr |

| 7 | 03/mar | 07/abr |

| 8 | 04/mar | 08/abr |

| 9 | 06/mar | 09/abr |