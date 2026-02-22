Operação Contenção: Polícia Civil prende liderança do tráfico da Vila Kennedy em Arraial do Cabo

A inteligência da Polícia Civil mostrou que não há refúgio para traficantes. Em mais uma ação da “Operação Contenção”, policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) prenderam uma das lideranças do Comando Vermelho na comunidade da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. O narcotraficante foi capturado nesse sábado (21), enquanto estava nas areias de uma praia de Arraial do Cabo.

Após trabalho de inteligência, os agentes identificaram que o criminoso teria saído de seu reduto de atuação e ido a uma praia na Região dos Lagos. As equipes realizaram monitoramento, localizaram o alvo na faixa de areia acompanhado de outras pessoas e efetuaram a prisão de forma estratégica, sem possibilidade de fuga.

As investigações continuam para identificar outros integrantes da associação criminosa e aprofundar a apuração das atividades ilícitas atribuídas ao grupo.

A prisão integra a “Operação Contenção”, ofensiva do Governo do Estado para frear o avanço territorial do Comando Vermelho. A estratégia visa desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da facção, além de retirar de circulação seus integrantes. Desde o início da operação, mais de 300 criminosos foram capturados e outros 136 neutralizados em confrontos. Também foram apreendidas cerca de 470 armas, entre elas 190 fuzis, além de mais de 51 mil munições.