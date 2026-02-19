Enel Rio abre vagas para curso de formação de eletricistas

As vagas são para os municípios de Araruama, Cabo Frio, Cantagalo, Magé, Petrópolis, Resende e Teresópolis - Foto: Divulgação

A Enel Distribuição Rio está com inscrições abertas para o curso de formação de eletricistas, voltado ao preenchimento de vagas nos municípios de Araruama, Cabo Frio, Cantagalo, Magé, Petrópolis, Resende e Teresópolis. A formação é uma das ações

previstas no plano estratégico e de investimentos da empresa para o estado do Rio de Janeiro e tem como objetivo suprir a demanda de mão de obra especializada. A previsão da distribuidora é que, até o fim do ano, 300 novos alunos sejam contratados como profissionais em campo para atuar em sua área de concessão.

Desde 2024, mais de dois mil novos colaboradores passaram a fazer parte da distribuidora, sendo que 260 deles foram formados na Escola de Eletricistas no Rio de Janeiro.

Para participar da Escola de Eletricistas, o candidato precisa ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. As vagas são para candidatos de todos os gêneros, com um convite especial para as mulheres. O curso terá duração de, em média, dois meses, e os alunos terão direito a uma bolsa-auxílio para transporte e alimentação, garantindo o suporte necessário durante o período de aprendizado.

Ao final da formação, os alunos aprovados poderão participar de processos seletivos para vagas de eletricistas na Enel ou em empresas parceiras.

As inscrições podem ser feitas no link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=v9Q51RBWGkevwhx2aFz--ksFmsagq9dAqT0wjFaHayVUQzQ2M1A5RjRWTjgzMFNHVzlKUDlSMjM1Ry4u&route=shorturl.