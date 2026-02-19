Eduardo Paes escolhe Jane Reis como vice em chapa ao governo do RJ
Jane é irmã de Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias e presidente estadual do MDB
O prefeito do Rio de Janeiro e pré-candidato ao governo do estado, Eduardo Paes, anunciou nesta quinta-feira (19) que a advogada Jane Reis será sua candidata a vice-governadora. Jane é irmã de Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias e presidente estadual do MDB, uma família muito influente na Baixada Fluminense. Em 2020, ela disputou a prefeitura de Magé pelo MDB e recebeu 5,92% dos votos. Evangélica, é casada com um pastor.
Paes deve deixar a Prefeitura no dia 20 de março, seguindo a lei que exige que candidatos a governador saiam do cargo seis meses antes da eleição. A escolha de Jane é vista como uma estratégia para fortalecer a presença de Paes na Baixada Fluminense, região importante para decidir as eleições no estado. O nome de Rogério Lisboa, ex-prefeito de Nova Iguaçu, chegou a ser cotado, mas problemas entre partidos impediram que ele fosse escolhido.
Além da influência política da família Reis, a candidatura de Jane traz alguns pontos estratégicos como a presença feminina, apoio religioso e força regional. Com a entrada do MDB na aliança, Paes amplia seu apoio, que já inclui o PT e setores da esquerda, chegando agora a grupos que historicamente tinham ligação com a família Bolsonaro. A ideia é mostrar a chapa como uma “frente ampla”, unindo diferentes grupos políticos na disputa pelo governo do estado.