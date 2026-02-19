Prefeitura destaca União de Maricá na Série Ouro e expectativa de título

O enredo exaltou a força da mulher preta e a sua centralidade na cultura brasileira - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

A Prefeitura de Maricá ressalta o desempenho da União de Maricá no desfile no Sambódromo e reforça a aposta de que a escola tem todas as condições de conquistar o título da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro.

Segundo o prefeito, o enredo exaltando a força da mulher preta e a sua centralidade na cultura brasileira mostrou conjunto coeso, alegorias de grande impacto, fantasias bem acabadas e evolução segura.

“A União de Maricá mostrou garra, organização, potência artística e identidade. A cidade se viu representada em alto estilo na avenida”, disse o prefeito Washington Quaquá.

Para a Prefeitura, a consolidação da União de Maricá como protagonista da Série Ouro reflete o investimento contínuo do município na cultura e na economia criativa. O carnaval mobiliza trabalhadores do barracão, costureiras, escultores, aderecistas, músicos e profissionais de diversas áreas, gerando emprego, renda e pertencimento.

Os três membros da escola envolvidos no acidente receberam os cuidados necessários e seguem monitorados pelas equipes de saúde do município.